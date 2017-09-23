CHP'li Yarkadaş: İki damat da İBB'yi istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasını kamuoyuna duyuran CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB için Emine Erdoğan’ın ağabeyinin damadı eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili (TFF) Göksel Gümüşdağ ile Erdoğan Ailesinin damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yarışacağını öne sürdü.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasını kamuoyuna ilk kez duyuran CHP Milletvekili Barış Yarkadaş oldu. İstanbul Milletvekili Yarkadaş dün, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Topbaş’ın istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başkan beklesin” talimatı üzerine “5 Ekim’e kadar bekleyeceğim” dediğini yazdı.

Yarkadaş’ın paylaşımlarından bir gün sonra istifasını açıklayan Kadir Topbaş’ın yerine kimin geleceği tartışılırken Yarkadaş yine sosyal medya hesabından bu kez “İBB Başkanı olacak isimler için acele etmeyin. Tek bir şey söyleyeyim. T. Erdoğan ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir” yazarak dikkatleri üzerine çekti.

'Berat Albayrak da İBB'yi istiyor'

Milletvekili Barış Yarkadaş’a “iki damadı” sorduk. Yarkadaş soruya şu yanıtı verdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın en güçlü adayı İBB 2’inci Başkanvekili olan Göksel Gümüşdağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi (Emine Erdoğan’ın ağabeyi) Hasan Gülbaran’ın damadı olan Gümüşdağ’ın yanı sıra Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da İBB’yi istiyor. Bu nedenle ‘Erdoğan, ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir’ diye yazdım.”

'Artçı sarsıntılar gelecek'

Referandumda İstanbul’un “hayır” dediğini hatırlatan Yarkadaş, “Göksel Gümüşdağ bir adım önde ancak Erdoğan ince eleyip sık dokumak zorunda. Kadir Topbaş’ın kişisel oyu yüzde 4… AKP ile CHP şu anda yüzde 40’a 40 oldu. O yüzden AKP için İstanbul çantada keklik değil. Topbaş’ın istifasının artçı sarsıntıları da gelecek” diye konuştu.

Yarkadaş istifayı bir gün önce duyurmuştu

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Topbaş’ın istifasından bir gün önce, İBB’de yaşananları kamuoyuna sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımlarla duyurmuştu:

1)Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine “istifa ettiğini” açıkladı.

2)Topbaş’ın bu açıklaması sonrası konunun AKP Genel Başkanı Erdoğan’a iletildiği, Erdoğan’ın “Başkan beklesin” talimatını verdiği öğrenildi.

3)Topbaş bunun üzerine yakın çevresine “5 Ekim’e kadar bekleyeceğim” dedi. Gözler şimdi 5 Ekim’e çevrildi. AKP’deki rant kavgası sürecek.

4)Kadir Topbaş, AKP meclis üyelerini protesto etmek için bugünkü oturumlara da katılmadı ve tavrını açıkça ilan etti.

5)Kadir Topbaş’ın istifasına ilişkin yaptığım açıklamanın üzerinden tam beş saat geçti. AKP yönetimi Topbaş’ın basın danışmanından ‘yalanlama’ bekliyor.

6)Topbaş’ın danışmanı ise telefonlarını açmıyor. Topbaş, İBB’nin açılış tarihi olan 5 Ekim’e kadar susmakta kararlı.

Yarkadaş bir gün sonra ise “Başbakan Binali Yıldırım, ‘Kadir Bey istifa etmedi’ diyemiyor. Kadir Topbaş ise açıklamamın ardından suskunluğa gömüldü” diye yazdı. Topbaş’ın açıklamasının ardından ise Yarkadaş yine sosyal medya hesabından, “İBB olacak isimler için acele etmeyin. Tek bir şey söyleyeyim. T. Erdoğan ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir” açıklamasını yaptı.