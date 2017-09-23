"İBB Başkanlığı için en kuvvetli aday, Göksel Gümüşdağ"

Kadir Topbaş 3 dönemdir yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Yerine gelmeye aday iki isimden daha çok öne çıkan Göksel Gümüşdağ'ın adı zaten seçimlerde de adaylık için en güçlü adaydı. Ahmet Selamet ise İBB'de 23 yıllık bir deneyimi temsil ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifası Türkiye’nin en büyük şehrinin yerel yönetimindeki en üst makama bundan sonra kimin dolduracağı sorusunu da getirdi. Aslında bu soru sadece ‘ilk soru’ çünkü eğer erkene alınmazsa, 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler düşünüldüğünde yeni soruların da yolunu açıyor.

En güçlü aday Göksel Gümüşdağ

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kadir Topbaş’ın seçimlerden önce ayrılacağı iddiaları 15 Temmuz’da ABD’de olduğu ortaya çıktığından bu yana öne sürülmüş, AKP’deki ‘değişim’ sürecinin başlaması ile birlikte de yeniden gündeme gelmişti. Topbaş’ın istifası veto kriziyle gelse de uzun süredir yerine geçecek ‘en güçlü aday olarak’ hep 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın adı geçiyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Hasan Gülbaran’ın damadı olan Gümüşdağ’ın 28 Temmuz’da İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı olarak oturduğu Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan ayrılması da bu değişimin işareti olarak görülüyordu. Aslında adı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için de geçen 45 yaşındaki Gümüşdağ’ın, iktidarda başlayan ‘gençleşme ve değişim’ süreci de düşünüldüğünde her iki görev içinde ilk akla gelen isim olması normal görünüyor.

Erdoğan'dan bu yana belediyede

Peki Gümüşdağ’ın örneğin ‘seçime kadar bekleyip koltuğa İstanbulluların oyları ile oturması’ tercih edilirse ikinci bir aday ortaya çıkabilir mi? AKP kulislerinde böyle bir durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önüne getirilebilecek ikinci aday olarak halen 1. Başkancekili olan Ahmet Selamet’in adı geçiyor. Aslen hukukçu olan Selamet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığı döneminden bu yana belediyede görev yapan bir isim. 62 yaşındaki Selamet, 1994’ten bu yana Belediye Meclisi Başkanlığı dahil çeşitli görevlerde bulundu. Ancak şimdi tercih edilse de 2019’da AK Parti’nin adayı olması ise çok güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilmiyor. Tabii aradan geçecek sürede bu fikrin değişmesine neden olacak gelişmeler yaşanmazsa.

Ahmet Selamet

Görünen o ki ‘devlet başkanlığı kadar önemli’ olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için süreç çok uzamadan netleşecek. Gümüşdağ’ın, AK Partili üyelerin oyları ile şimdi oturacağı koltuğu 2019’da seçimle tekrar kazanmasının hedefleneceği kuvvetli ihtimal. Tek ‘acaba’ ise Ahmet Selamet’in bu geçiş sürecinde başkanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceği. İşte İstanbul Valisi tarafından 10 gün içerisinde toplantıya çağrılacak İBB Meclisi bu tercihlerin sonunda belli olacak ismi seçecek…