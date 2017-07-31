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Spor

"Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir"

"TFF başkanlığını Muharrem Usta ve Ahmet Şan istiyor; Fikret Orman'ın da adı geçiyor"

31 Temmuz 2017 13:34

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam etmeyeceğini söyleyen Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olabileceğini söyledi. Kendisine bu yönde bir duyum geldiğini söyleyen Müldür, Gümüşdağ'ın adının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için geçse de, başkanlığı isteyen isimleri; Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan olarak yazdı.

Meriç Müldür'ün 31 Temmuz 2017'de Habertürk'te "Lima’nın transferi Neymar’a endeksli!" başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kulüpler Birliği’nde de enteresan gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır Türk futbolu için didinen, çok da olumlu işlere imza atan Göksel Gümüşdağ aniden aday olmama kararı aldı. Federasyon başkanlığı için adı geçse de benim duyduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olabileceği.

Birliğin son toplantısında görevi bırakacağına dair yazılı metni tüm üyelere gösterip “Aday olmak isteyenler ortaya çıksın” diyor. Kimse çıkmadığı gibi Dursun Özbek “Gümüşdağ bırakamaz” diye canlı yayında açıklama yapıyor.

Göksel beyin kararı belli ki kesin. Bıraktı. Başkan adayları da var. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da bu görevi istiyor. Fikret Orman’ın da adı geçiyor."

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