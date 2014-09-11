Gökkuşağı Savaşçısı'ndaki Greenpeace üyeleri gözaltına alındı

Greenpeace'in İstanbul'a gelen yeni gemisi Gökkuşağı Savaşçısı (Rainbow Warrior), bu sabah Zonguldak limanındaydı. Limanda kömür taşıyan iki dev gemiye 'kömür öldürür' yazan Greenpeace aktivistleri limandaki çalışmaların durmasını sağladı. Beş aktivist gözaltına alındı.

Greenpeace’in üçüncü gemisi Rainbow Warrior geçen hafta İstanbul’a geldi. Üsküdar’a demirleyen ve birkaç gün kapılarını ziyaretçilere açan yelkenli gemi önceki gün Zonguldak’a doğru yola çıktı. Gemideki aktivistler bu sabah Zonguldak’ta Eren Kömürlü Termik Santral Limanı’nda kömürün insan sağlığına etkilerine dikkat çekmek için eylem yaptı.

Serkan Ocak’ın Radikal’deki haberine göre, santralin limanında kömür boşaltan bir vince ve santrale kömür taşıyan bantlara tırmanan eylemciler ‘Kömür varsa sağlık yok’ ve ‘Kömürü durdur’ yazılı pankartlar açtı. Greenpeace eylemcileri ayrıca, limana kömür taşıyan iki geminin üzerine ‘Kömür öldürür’ yazdı. Güvenlik görevlilerinin sert müdahalede bulunduğu barışçıl eylemde şu ana kadar beş eylemci gözaltına alındı. Eylem sonrası limandaki çalışmalar durduruldu.

Greenpeace’in açıklamasına göre, eylemcilerin amacı, buradaki kömür nakliyesini durdurarak, bu sürede kömürün insan sağlığına vereceği zararı engellemek ve halk sağlığını koruma konusunda Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırmaktı.

‘Tüm Türkiye'nin sorunu’

Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, yaptıkları eylemle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Zonguldak Çatalağzı’nda, kömürlü termik santraller nedeniyle hava kalitesi zaten insan sağlığını tehdit eden boyutlarda. Üstüne üstlük bu bölgede yeni santral planları yapılıyor. Bu sadece Zonguldak’ın sorunu değil. Bu, bütün Türkiye’nin sorunu. Çünkü Türkiye’de planlanan 80 yeni kömürlü termik santralin hepsi yapılırsa kömürün neden olduğu astım, kanser ve kalp rahatsızlıkları dramatik biçimde artacak. Halk sağlığını böylesine tehdit eden bir konuda, Sağlık Bakanlığı muhakkak söz sahibi olmalı. Endüstri ve enerji projelerine dair planlama süreçleri tekrar gözden geçirilmeli ve sağlık açısından da değerlendirilmeli. Bugün sağlığımızı ve temiz hava soluma hakkımızı korumak için bu eylemi yapıyoruz. Sağlık Bakanı’nı harekete geçmeye çağırıyoruz. Hava kirliliğine yol açarak hayatı tehdit eden projelerin planlama, izin ve denetim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nın karar verici kurumlardan birisi olmasını istiyoruz.”

'Sessiz katil'

Greenpeace’in, Stuttgart Üniversitesi’yle birlikte hazırladığı ‘Sessiz Katil’ raporuna göre, 2010’da mevcut kömürlü termik santraller nedeniyle 7.900 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak ve Amasra’da çalışmakta olan santrallere planlanmakta olanlar da eklendiği zaman yılda toplam 4.700 yaşam yılı kaybına neden olacak.

Kampanyaya çağrı

Greenpeace Akdeniz, Rainbow Warrior Türkiye turu kapsamında, kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri konusunda Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırıyor. Kampanyaya destek vermek isteyenler, www.birgunver.org üzerinden, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na bir çağrı metni göndererek, halk sağlığını tehdit eden enerji projelerinin planlanma, izin ve denetim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nın karar verici bir kurum olmasını talep ediyor.