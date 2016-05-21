Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na yumurta cevabı: İzmir'de de bana atılmıştı, alkışladınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki şehit cenazesinde yumurta atılmasından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i sorumlu tutmasına yanıt geldi. Gökçek, yumurta atılması için kimseyi görevlendirmediğini belirterek, "Belediyemizden bu işin içinde kimse yoktur. Yolda yürürken kafanıza kuş pislese benden bilecek, 'bu kuşu Melih göndermiştir' diyeceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Kocatepe Camii'ndeki 2 şehidin cenaze töreninde yumurtalı protesto yapıldı.



CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ise Kılıçdaroğlu'na yumurta atanların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi olduğunu iddia ederek, "Eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturmayı başlatmazsanız, olayın faillerini bulmazsanız halk bunun hesabını sizden mutlaka soracaktır" dedi.

'Yumurta atılmasını tasvip etmem'

Hürriyet'in haberine göre, açıklamaya Melih Gökçek'ten yanıt geldi.



Gökçek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, Türkiye'nin dört bir tarafında şehit cenazelerine gittiklerinde tepki almaktadırlar. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara il başkanı ve CHP Genel Başkan yardımcıları beni ve belediyemi suçlayıcı ifadeler kullanmışlardır. Peşinen şunu söyleyeyim yumurta atılmasını kesinlikle tasvip etmem. Ancak, milletin protestosu son derece doğal ve olağandır.



Senin milletvekillerin gidecek terörist cenazelerine katılacak, APO'nun bayrağı altında yürüyüş ve konuşma yapacak, PKK cenazesine katılacak, Güneydoğuya giden CHP milletvekillerinden oluşan heyet 'Asker ve polis yargılansın" diyecek, TBMM'de terör yanlılarının yargılanmaması için oy kullanacak ondan sonra protesto yapılınca 'Vay beni nasıl protesto edersiniz' diyeceksiniz.

Millet saf değil. Olan biteni açıklıkla görüyor ve demokratik tepkisini kullanıyor. Olayı benimle ve Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirmenize gelince; Ben yumurta atılması için kimseyi görevlendirmedim. Beni ve belediyemi bu olayla ilgili suçlamalarına gelince; sizi teker teker mahkemeye veriyorum. Mahkemede attığınız iftiralardan dolayı hesap vereceksiniz.

'İzmir'de bana atılmıştı, destek verip alkışladınız'

Şimdi, bir de işin başka yönü var. İzmir Caddesi'nde, kışkırttığınız anarşist militanlar bana yumurta atmıştı. Korumalarım militanları yakalayınca onları kurtarmaya 5 dakika içinde Levent Gök gelmişti. Ve Bütün CHP'lilerin bana kullandığı ifade "Hak etmişti" tarzındaydı. O zaman bu militanlara tepki koymadığınız gibi destek verip alkışladınız. Şimdi ağlamaya, yakınmaya hakkınız yok. Benim başıma gelen sadece sizin de başınıza gelmiş oldu. O kadar.

Ayrıca, Burhan Kuzu, Üniversitede yumurta yağmuruna tutulunca Kılıçdaoğlu verdiği, demeçte; 'Yumurta atılmasını doğrusunu isterseniz şık görmedim. Ama öğrenciler demokratik yollardan protesto edebilir. Onu da saygıyla karşılamak gerekiyor. Herhangi bir şiddet yok değil mi? Yoksa sorun da yok" demişti. Sayın Kılıçdaroğlu olayı ben de sizin gibi değerlendiriyorum. Yumurta atılmasını doğrusunu isterseniz şık görmedim. Ama öğrenciler ve vatandaşlar CHP, HDP, terörist PKK ilişkilerini demokratik yollardan protesto edebilir. Onu da saygıyla karşılamak gerekir. 'Herhangi bir şiddet yok değil mi? Yoksa zaten sorun da yok' diyorum. Bu tepkiler sadece Ankara değil, Türkiye'nin dört bir tarafından Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere karşı yapılıyor. Kılıçdaroğlu beni suçlamayı bıraksın HDP ve teröristlerle ilgili ilişkilerini yeniden gözden geçirsin. Bu Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere bir Melih Gökçek tavsiyesidir."