Gökçek'ten Arınç açıklaması: Fitneye ateş dökmeyiz, söndürürüz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'la yaşadıkları kavgaya ilişkin olarak, "Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile konuştum. Artık bu konu hakkında konuşmayacağım. Fitneye ateş dökmeyiz, söndürürüz" dedi.

Gökçek'in açıklamaları şöyle:

“Biz fitneyi ateş dökmeyiz, fitne ateşini söndürüyoruz. İki tweette yazdım. Sayın Başbakanımız, bakanlarımız aracılığıyla haber gönderdi. Bundan sonra bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Başbakanımız bu konuda konuşmamamı istedi.



Başbakanımızın emri başımın üzerine. Emir demiri keser. Bugünden sonra en ufak bir suale cevap vermeyeceğim. Bizim partimiz CHP değil, benim genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu değil.”