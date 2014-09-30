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Gökçek'e yumurta atmaya 10 yıla kadar hapis istemi, gerekçe; tehdit ve mala zarar verme!

2012 yılında, kürtajla ilgili açıklamalarını protesto etmek için Melih Gökçek'e yumurta atan 2 kadının, 10 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

30 Eylül 2014 17:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, kürtajla ilgili açıklamaları nedeniyle, 2 Haziran 2012'de, İzmir Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında yumurta atan 2 kadının "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 6'şar aydan 10 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanıklar Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, 2'si Gökçek'in koruması, 4 kişi tanık olarak dinlendi.

 

‘Gökçek için ölürüm de, öldürürüm de’

 

Tanık Elif Doğan, daha önce verdiği ifadeyi tekrarladığını belirterek, "Beni en çok etkileyen, 2 genç çocuğun ölümle tehdit edilmesiydi. O yüzden müdahalede bulundum" dedi. "Kimin tehdit ettiğinin" sorulması üzerine Doğan, "Belediye başkanı değil, korumalarıydı" ifadesini kullandı.

Gökçek'in koruması Selçuk Sarıkaya da savcıya verdiği ifadeyi tekrarladığını söyledi.

Sanıkların avukatlarından Tonguç Cankurt, sanığa "Görüntülerde 'Gökçek benim babamdır. Onun için ölürüm de, öldürürüm de' diyorsunuz. Boğarak öldürmekten mi bahsediyorsunuz? Açar mısınız?" sorusunu yöneltti.

Gökçek'in avukatı Çağrı Alkan, sorunun davayla ilgisi olmadığına ilişkin itirazda bulunurken, tanık Sarıkaya, "İşimin gereğini yaptım. Bugün de olsa aynısını yaparım" dedi.

Sanık Nebiye Merttürk, tanığa, "İnsan öldürmek göreviniz midir?" diyerek tepki gösterdi.

Tanıklardan İlyas Aslan, daha önce savcıya verdiği ifadeyi tekrarladığını belirtti, tanık Sevinç Hocaoğulları ise olay yerine gittiklerinde sanıkların bir dükkanın içine kapatılmış olduklarını gördüğünü anlattı.

 

‘Gökçek de ifade vermeli’

 

Cumhuriyet Savcısı Şafak Güler, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların olay sırasında Gökçek'e hakarette bulunduklarını, tehdit ettiklerini ve attıkları yumurtalarla ceketini kirlettiklerini ifade ederek, "tehdit, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 6'şar aydan 10 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatlarından Ender Büyükçulha, ceketteki zararın tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi ve "Leke kalıcı mı, ceketin ederi nedir, bunların tespiti gerekir" dedi. Sanık avukatları ayrıca, Gökçek'in duruşmaya gelerek ifade vermesini istedi.

Hakim Şahin Kurt, hazırlık aşamasında ifade vermesi nedeniyle Gökçek'in dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Ceket üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması talebini reddeden Kurt, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

 

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