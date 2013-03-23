Melih Gökçek'e yumurta atan kadınlara dava!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Anası kendisini öldürsün" açıklamasını protesto eden iki kadına dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal Saltık'ın hazırladığı iddianamede, Melih Gökçek'in 2 Haziran 2012'de İzmir Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada sanıklar Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk'ün Gökçek'e yumurta attıkları ve hakaret ettikleri belirtildi.

Sanıkların ifadelerinde; "Gökçek'in kürtajla ilgili açıklamalarını protesto etmek için 'Dikmen Vadisi halkının başına evini yıkmak mıdır cinayet, yoksa kürtaj mıdır? Sen kim oluyorsun da kadın bedeni üzerinden konuşuyorsun' sözlerine yer verdikleri ve yumurta attıklarını" beyan ettikleri kaydedildi.

Melih Gökçek de ifadesinde, "başına, göğsüne ve ayağına yumurta isabet ettiğini" bildirerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

İddianamede, sanıkların "basit yaralama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarından 4 yıl 4'er aya kadar hapisleri istendi.

Dava, Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.