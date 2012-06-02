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Melih Gökçek: Çocuğun ne günahı var, anası kendisini öldürsün!

Melih Gökçek, kürtajın bir cinayet olduğunu kimsenin "beden benim istediğimi yaparım" demeye hakkı olmadığını söyledi

02 Haziran 2012 15:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, kürtaj tartışmalarıyla ilgili olarak "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün" dedi.

Melih Gökçek, Samanyolu Haber'de ekrana gelen Günlük programında gündemi değerlendirdi.

Samanyolu Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu'nun sorularını cevaplayan Gökçek, son günlerin tartışmalı konusu olan kürtaj konusunda sert konuştu.

Melih Gökçek, kürtajın bir cinayet olduğunu kimsenin "beden benim istediğimi yaparım" demeye hakkı olmadığını söyledi.

Gökçek, "Sağlık Bakanlığı geçen günlerde bir açıklama yaptı. yılda 100 bin kürtaj yapıldığını söyledi. Bu ne demek? Yılda 100 bin cinayet işleniyor. Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün. Diyorlar ki "beden benim isyediğimi yaparım." Ee can kimin Allah'ın değil mi? Allah'ın verdiği canı sen nasıl alabilirsin? Ben insan aklını savunan biriyim. Kimse Allah'ın verdiği canı alamaz. Bebeği doğduktan sonra öldürürsen katil, doğmadan öldürürsen katil olmuyorsun. Böyle saçmalık olmaz" dedi.

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