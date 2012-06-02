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Kadınlardan Gökçek'e yumurtalı kürtaj protestosu

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci ile 'Ankara Shopping Festivali' hazırlıkları kapsamında İzmir Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Gökçek’e bir grup kadın tepki gösterdi

02 Haziran 2012 21:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, kürtaj tartışmalarıyla ilgili olarak "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün" açıklamsının ardından kadınlar Gökçek'e yumurta atarak protesto etti.

Melih Gökçek'i yumurta atarak protesto eden 2 üniversitesi öğrencisi kadın gözaltına alındı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci ile ’Ankara Shopping Festivali’ hazırlıkları kapsamında İzmir Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Gökçek’e bir grup kadın tepki gösterdi. Kendilerini ’Üniversiteli Kadın Kolektifi’ üyesi olarak nitelendiren kadınlar, kürtaj yasağına Twitter üzerinden destek veren, katıldığı bir televizyon kanalında "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün" dediğini öne sürdükleri Gökçek’i ’protesto ederek yumurta attı.

Yumurtalardan bazıları Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e isabet etti. Korumalar Gökçek’i çembere aldı. Yumurtalı protesto eylemini düzenleyen üniversite öğrencileri Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk önce bir mağazaya kapatıldı, ardından gözaltına alındı. Gökçek ise, programına devam etti.

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