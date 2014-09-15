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Yaşam

Gökçeada Rum İlkokulu'nda öğrenci sayısı 2'ye düştü

49 yıl sonra 4 öğrenci ile eğitime başlayan Gökçeada Rum İlkokulu'nda öğrenci sayısı 2'ye düştü

15 Eylül 2014 15:13

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’ne bağlı Zeytinli Köyü’nde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile 49 yıl sonra 2013- 2014 eğitim öğretim yılında açılan Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nda (Aya Todori İlk Mektebi), 2014- 2015 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bu sabah çaldı. İlk yılında 4 öğrenciyle eğitim- öğretime başlayan okulda bu yıl öğrenci sayısı 2’ye düştü.

Vural Bozok’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, Gökçeada ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü’nde 1951 yılında eğitime başlayan Rum azınlık okulu, 1964 yılında kurucusunun isteği doğrultusunda kapatıldı. 2012 yılı Ağustos ayında Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı adına adaya yeniden dönüş yapan Anna Koçumal, Milli Eğitim Bakanlığı’na Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nu açmak için başvuruda bulundu. Tadilatı yapılan okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin çıktı. Okula, 2013- 2014 eğitim öğretim yılı için Musa Avcı (6), Dimitri Kalpas (7), Sofia Avcı (9) ve Kaan Kaleci (11) adlı 4 öğrenci kayıt yaptırdı.

 

Okul 2 kardeşe kaldı

 

Özel Gökçeada Rum İlkokulu, 2014- 2015 eğitim öğretim yılına ise bu sabah çalan ilk ders ziliyle başladı. Ancak ilkokulu bitiren Kaan Kaleci ile geçen yıl eğitim öğretim devam ederken okuldan ayrılarak ailesiyle Selanik’e dönen Dimitri Kalpas bu yıl olmadığı için okul kardeş olan 2 öğrenciyle eğitim öğretime başladı. Ortaokula geçen Kaan Kaleci’nin ise, tadilatı tamamlanamadığı için bu yıl açılmasına izin verilmeyen Özel Rum Ortaokulu’na gitmeyi planladığı, ancak açılamadığı için İstanbul’da bir ortaokula başladığı öğrenildi.

Özel Rum İlkokulu’nda bu yıl ikinci sınıfa başlayan Musa Avcı ile üçüncü sınıfa başlayan ablası Sofia Avcı sabah okula geldi. Zil çaldıktan sonra da içeriye girdi.

Özel Rum İlkokulu Müdürü Paraşkevi Berber Katakalos, konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

 

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