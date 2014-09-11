Bina 1 Eylül'e yetişmediği için Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nin açılmasına izin verilmedi!

Gökçeada’da (İmroz) bu yıl eğitim hayatına başlaması için çalışmaları devam eden Rum Ortaokulu ve Lisesi, bürokrasi engeline takıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun eğitime başlaması için 1 Eylül’e kadar binanın hazır olması gerektiği gerekçesiyle okulun bu yıl eğitime başlamasına izin vermedi.

Agos'tan Uygar Gültekin ve Emre Can Dağlıoğlu’nun haberine göre, uzun yıllardır Türkleştirme politikasıyla karşı karşıya kalan Gökçeada Rumları, geçen yıl ilkokullarını açabilmişti. Adada bulunan altı ilkokul ve bir ortaokulun 1964’te ani bir kararla kapatılmasının ardından geçen sene ilkokulun yeniden açılmasıyla, Gökçeada’da 49 yıl sonra ilk kez Rumca eğitim başlamıştı. Bu gelişme üzerine ortaokul ve lisenin de açılması için uzun süredir çaba harcayan Rum toplumu, bu yöndeki çalışmalarına Nisan ayında başladı.

Bu konuyla ilgili ilk önce Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürü’yle görüştüklerini belirten İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mikas Kamburopulos, müdürün kendilerine “Binayı yetiştiremezsiniz, bu işe hiç girmeyin” dediğini söyledi. Vakıflar Meclisi Azınlıklar Temsilcisi Laki Vingas aracılığıyla Ankara’da temaslar sonucu bürokratik engellerin aşılacağı söylenen İmroz Rumları, geçen Haziran ayı sonunda İmroz Kaymakamlığı tarafından Tepeköy’de bulunan okul binasının İmroz Rum Vakfı’na tahsis edilmesinin ardından binayı yenileme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda son aşamaya gelinmesine rağmen, ilgili mevzuatta yer alan madde uyarınca 1 Eylül itibariyle binanın hazır olmaması gerekçe gösterilerek, ortaokul ve lisenin bu yıl eğitime başlamasına izin verilmedi.

Kamburopulos, binanın hazır hale gelmesi için son tarihin 1 Eylül olduğunun kendilerine daha önce söylenmediğini belirtirken, “Tarihi bize daha önce bildirilseydi, daha hızlı bir çalışma yapabilirdik” dedi. İmroz Rumları, bu yıl eğitime başlayamayacakları haberini 30 Ağustos’ta almalarına rağmen, bu konuyla ilgili Ankara’da bulunulan temaslardan sonra yeniden umutlanmışlardı. Zira görüşülen üst düzey yetkililer, mevzuatta maddenin torba yasa çerçevesinde değiştirileceğini belirtmişlerdi, fakat 10 Eylül’de Meclis’ten geçen ilgili torba yasada her çeşit konu yer alırken böyle bir maddenin yer almaması, Rum toplumu için büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fırsat kaçtı

Açılması durumunda 7 öğrencisi bulunacak olan ortaokul ve liseye öğrencilerin altısının Yunanistan’dan geleceğini söyleyen Kamburopulos, bu öğrencilerin ailelerinin Yunanistan’dan İmroz’a dönme kararlarını şimdilik askıya aldığını dile getirdi.

‘Eğitim veremezken nasıl bir gelecek vereceğiz!’

Okulun açılması için yoğun çaba gösteren Vakıflar Genel Meclisi Azınlık Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, okulun açılmamasına tepkili: “Çok çaba gösterdik. Bu okulu yaparken MEB, Çanakkale ve Gökçeada’daki Milli Eğitim Müdürlükleri büyük bir destek verdi. Teşvik gördük. Ancak bina yetersizliği nedeniyle askıda kaldı. İstifa eden hocalar vardı. Tekrar İmroz’a yerleşmek isteyenler vardı. Biz de bunları teşvik ettik. Ancak burada çok ciddi bir olay var. Acılar yaşamış bir toplumun tekrar güvenmesi uzun zaman alıyor.”

Vingas, Gökçeada’da eğitim hayatının 300 yıllık bir geçmişi olduğuna da dikkat çekerek “Biz bu çok eski mirası devam ettirmek istiyoruz. Biz burada daha eğitim bile veremezken, nasıl bir gelecek vaat edeceğiz. Sözlerimizin itibarı kalmıyor.”