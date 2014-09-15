16 milyon öğrenci için ders zili bugün çalıyor

Bugün 16 milyon öğrenci için ders zili çalıyor. Yeni eğitim öğretim yılı beraberinde yeni sorunları da getiriyor. Birçok öğretmen hala atama beklerken, öğrencilerin çoğu da TEOG'un getirdiği yerleştirme kriziyle karşı karşıya.

TEOG sistemi ile yapılan otomatik yerleştirmelerde, çoğu öğrenci imam hatip liselerine kaydedildi. İmam hatip lisesinde okumak istemeyen ve öğrenciler de ailelerinin imkanıyla özel okullara kaydoldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, nakil krizini ilave kontenjanla aşmayı amaçladı. Bakanlık, Türkiye genelinde 39 bin 37 ek kontenjan açıldığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Ancak bunun da çözüm olup olmayacağı belirsiz.

Öğrenciler yeni döneme tercih ve nakil sorunlarıyla başlayacak. Yeni dönemde öğrencileri farkılı uygulamalar da bekliyor.

Artık lise öğrencileri okuldan evlerine daha geç dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumlarındaki yeni uygulamasında, teneffüsler 10 dakikadan az olmayacak. Bu da sabahçı ve öğlenci olarak eğitim veren okullarda öğrencilerin eve geç saatte gitmesine sebep olacak.

Bir diğer yenilik ise 'çocuk klüpleri' uygulaması. Bakanlık; eğitim ve öğretim saatleri dışında, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil gibi konularda klüpler açacak. Çocuklar günde 2 saat klübe katılacak. Klübün maaliyeti ise 43 TL ila 86 TL arasında.

Bakanlığın açıkladığı akademik çalışma takvimine göre, ilk dönem bugün başlayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 26 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 9 Şubat 2015 Pazartesi başlayacak ve 12 Haziran'da sona erecek.