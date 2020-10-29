Göç İdaresi'nden, sığınma talebi isteyen radikal İslamcı İdriss Sihamedi'ye: Resmi başvuruda bulunursanız değerlendirmeye alırız

Fransa'da İçişleri Bakanlığı tarafından "radikal İslam fikirlerini yaymak" gerekçesiyle kapatılan BarakaCity adlı kuruluşun başkanı İdriss Sihamedi'nin Twitter'dan yaptığı Türkiye'ye siyasi sığınma talebine yanıt geldi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sihamedi'ye gerekli belgelerle başvuru yaparsa değerlendirmeye alınacağı yanıtını verdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan Fransa'da kapatılan BarakaCity adlı kuruluşun başkanı İdriss Sihamedi'ye yanıt verdi. Göç İdaresi'nin verdiği yanıtta, "Merhaba Sihamedi. Sen ve iş arkadaşların kurumumuza bireysel olarak adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaralarınızı içeren sığınma dilekçeniz ile başvurduğunuz durumda talebiniz değerlendirmeye alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Göç İdaresi, Sihamedi'ye verdiği yanıta şöyle devam etti: "Verdiğiniz bilgilerden sonra İstanbul Havalimanı'daki ekibimiz durumla ilgili bilgilendirilecektir"

Kapatılan BarakaCity'nin başkanı Sihamedi, Twitter üzerinden, Türkiye'ye sığınma talebi bulunduğunu açıklamıştı. Sihamedi, şunları yazmıştı: "Emmanuel Macron hükûmetinin yalanlarının ardından, insani yardım ve insan hakları STK’larının kapatılmasıyla ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendim ve ekibim için resmen 'siyasi sığınma' talep ediyorum" paylaşımını yaptı.

BarakaCity neden kapatıldı?

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükûmet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kapatma kararnamesini yayınlayarak kararı şu şekilde duyurdu: "BarakaCity derneği bu sabah Bakanlar Kurulu'nda feshedildi. Sunduğum kararnamede detaylandırıldığı üzere, Barakacity, nefreti körükledi, radikal İslamcı hareketle ilişkileri sürdürdü, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan zevk aldı."

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