Paris'te sınıfta Hz. Muhammed'in karikatürünü gösterdiği öne sürülen öğretmen başı kesilerek öldürüldü

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Fransa'nın başkenti Paris'te, öğrencileriyle Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüyle ilgili bir tartışma açtığı belirtilen öğretmen, okul yakınlarına başı kesilerek öldürüldü. Bıçaklı saldırganın, polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Paris'in Yvelines bölgesinin batı banliyölerinden biri olan Conflans Saint-Honorine'deki bir okulun yakınında bir tarih öğretmeni başı kesilerek öldürüldü. Fransız Le Parisien gazetesi, Samuel P. isimli öğretmenin, derste Hz. Muhammed'in karikatürleri üzerine bir tartışma başlattığını bildirdi.

Öğretmenin başını keserek öldüren saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

Polis kaynakları, saldırganın, "Allahu Ekber, "Allah büyüktür" diye bağırdığını duyduğunu ancak henüz doğrulanamadığını açıkladı. Savcılar, saldırıyı "terör örgütüyle bağlantılı bir cinayet" olarak ele aldıklarını belirtti.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saldırının yaşandığı bölgeye gitmesi bekleniyor. Öte yandan Fas'a giden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayın ardından acilen Paris'e dönme kararı aldı.

Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınlayan Charlie Hebdo'ya saldırı düzenlenmişti

Fransa'nın yakın tarihinin en travmatik yaralarını açan Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015'te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka'da Jyllands-Posten'in de yayımladığı Hz. Muhmmed karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi, İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

Beş yıl önce 7 Ocak'ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü. Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb'ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.

Ertesi gün 8 Ocak'ta Coulibaly Paris'in güneyindeki Montrouge'da polis memuru Clarissa Jean-Philippe'i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak'ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab'ı öldürdü.