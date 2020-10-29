Fransa'da "radikal İslam fikirlerini yaymakla" suçlanan kuruluş başkanı Türkiye'ye sığınma talebinde bulundu

Fransa’da lise öğretmeni Samual Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından ülkede radikal hareketlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlarda başkent Paris’te “BarakaCity” adlı kuruluşun, 'radikal İslam fikirlerini yaymak' suçlamasıyla kapatılmasına karar verildi. Bu derneğin başkanı İdriss Sihamedi, kendisi ve BarakaCity ekibi adına Türkiye'ye sığınma başvurusu yapmak istediğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükûmet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kapatma kararnamesini yayınlayarak kararı şu şekilde duyurdu: "BarakaCity derneği bu sabah Bakanlar Kurulu'nda feshedildi. Sunduğum kararnamede detaylandırıldığı üzere, Barakacity, nefreti körükledi, radikal İslamcı hareketle ilişkileri sürdürdü, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan zevk aldı."

Kapatılan BarakaCity'nin başkanı Sihamedi, Twitter üzerinden, Türkiye'ye sığınma talebi bulunduğunu açıkladı. Sihamedi, şunları yazdı: "Emmanuel Macron hükûmetinin yalanlarının ardından, insani yardım ve insan hakları STK’larının kapatılmasıyla ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendim ve ekibim için resmen 'siyasi sığınma' talep ediyorum" paylaşımını yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

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