Gmail'den e-postayı 'geri al' butonu

Gmail, altı yıldır geliştirilen yeni içeriğini nihayet sundu. Kullanıcılar bir e-posta gönderdikten sonra belirledikleri süre içinde gönderiyi iptal edebilecek.

Google, e-postaları 'geri al' seçeneğini resmen aktif hale getirdi. Yeni içerik sayesinde gönderilen bir e-posta kullanıcının belirlediği kısa süre içerisinde geri alınabilecek.

Al Jazeera'nın haberine göre, bir süredir deneysel olarak kullanılan bu özellik, testleri geçerek varsayılan bir seçenek haline geldi.

İçeriği aktif etmek için ilk olarak Gmail ekranında sağ üst köşedeki araçlar ikonuna tıklamak, ardından 'Ayarlar'ı seçmek gerekiyor.

Açılan pencerede 'Göndermeyi geri al' seçeneği bulunuyor. Burada e-postayı 5, 10, 20 ve 30 saniye içinde geri alma seçenekleri yer alıyor. Seçim yapıldıktan sonra en aşağıda 'değişiklikleri kaydet' tuşunun tıklanması gerekiyor.

Değişiklikler kaydedildikten sonra, her e-postanın gönderilmesinin ardından ekranın üzerinde 'Geri al' seçeneği de otomatik olarak beliriyor.

Kullanıma sunulan özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen e-postaları 30 saniye içinde geri çağırmak mümkün olacak. 30 saniyeden uzun zaman önce gönderilen e-postayı ise geri çağırmak mümkün değil. E-postaları geri alma seçeneği şimdilik sadece tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Yeni özellik iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanılamıyor.