Gmail uygulamasının yeni güncellemesinde büyük kolaylık

Android'deki Gmail uygulamasına son gelen güncelleme, birden fazla hesabı aynı gelen kutusunda görmeyi mümkün hale getirdi.

Google, yeni özelliği, "Bugünden itibaren 'Tüm gelen kutuları' seçeneğini kullanarak, hangi hesaba ait olursa olsun tüm epostalarınızı bir defada görüntüleyebileceksiniz. Bu sayede hesaplarınız arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan mesajlarınızı okuyabilecek ve cevaplayabileceksiniz" şeklinde duyurdu.

Böylece birden fazla eposta hesabını Gmail üzerinden yöneten kullanıcılar, gelen epostalarını okumak için hesaptan hesaba sıçramak zorunda kalmayacaklar. Gmail, yalnızca Google'ın eposta hizmetini değil, Yahoo, Outlook ve diğer eposta hizmetlerini de destekliyor.