Gmail kullanmanın 5 püf noktası

Öncü e-posta servislerinden Gmail’i kullanmanızı daha kolay kullanmak için bilmeniz gerekenler; ajandanıza etkinlikler ekleme, arkaplanı kişiselleştirme, büyük dosyaları göndermek için Google Drive kullanmak, Gmail’deki gelişmiş arama sorgularını kullanma ve Gmail’e birden çok gelen kutusu ekleme şeklinde sıralandı.

technopat.net'te yer alan habere göre, e-posta servislerinden Gmail’i kullanmanızı daha kolay ve daha eğlenceli kılacak beş ipucu şöyle:

1. Ajandanıza etkinlikler ekleme

Eğer Gmail’i öncelikli olarak toplantıları düzenlemek ya da zamanlamak için kullanıyorsanız, Google ajandanıza bu etkinlikleri kaydetmeyi geçtiğimiz haftalarda kolaylaştırdı.

Üstteki bağlantıda bulunan yazımızı okuyarak bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi görebilirsiniz.

2. Arkaplanı kişiselleştirme

Geçtiğimiz Kasım ayında yeni tasarımını kullanıcılara sunmuş olan Google, bununla birlikte Gmail ekranınızın arkaplanına ekleyebileceğiniz birçok HD çözünürlükte tema sunuyor. Bu temalar yerine tabii ki kendi fotoğraflarınızı, görsellerinizi de ekleyebiliyorsunuz.

Arkaplan görünümünü kişiselleştirmek için, önce Çark simgesine tıklayın. Açılan menüde Temalar’a tıklayın. Renk Temaları’ndan ya da HD Temalar’dan istediğinizi seçebilir, isterseniz Özel Temalardan arkaplanınızı özelleştirebilirsiniz.

3. Büyük dosyaları göndermek için Google Drive kullanmak

Göndermek istediğiniz bir dosya var ve e-posta aracılığıyla göndermek için fazla büyükse, Google Drive bunun için bir çözüm sunuyor. Bulut depolama alanı olan Google Drive, 10 GB’a kadar dosya yüklemenize olanak sağlıyor.

Google Drive ile bir ek göndermek için, yukarıdaki Google Drive simgesine tıklayın ve göndermek istediğiniz dosyayı seçin. Gmail, alıcının dosyalara erişimi olup olmadığını iki kez kontrol ettikten sonra, eğer ulaşamayacaklarsa paylaşım seçeneklerini değiştirmeniz konusunda sizi uyaracaktır.

Aynı işlemler, dosyanın bağlantısını direkt olarak e-postaya yapıştırdığınızda da yapılıyor.

4. Gmail’deki gelişmiş arama sorgularını kullanma

Bazen, aradaığınız ve çok önemli bir e-postayı bulmak bir işkenceye dönüşebilir. Gmail’in gelişmiş arama sorgulama kelimeleri sayesinde e-posta aramak kolaylaşıyor.

Örneğin from:hasan yazdığınızda Hasan’dan gelen e-postalar karşınıza çıkacaktır. Gmail’in tüm arama kelimeleri için buraya tıklayın.

5. Gmail’e birden çok gelen kutusu ekleme

Gmail’de gelen kutunuzda birden çok bölüm oluşturabilirsiniz. Bu bölümler sayesinde taslaklarınızı, yıldızlı mesajları vs. tek ekranda görebilirsiniz.

Çark simgesine, sonra da Ayarlar’a tıklayın. Labs kısmına tıklayarak oradan “Birden Fazla Gelen Kutusu” Lab’ını etkinleştirin. Değişiklikleri kaydedin. Yine aynı ekrana gelerek yukarıda “Birden Fazla Gelen Kutusu” kısmına tıklayın ve gelen kutusu ekranınızı özelleştirin.