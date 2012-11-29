Gmail'den dev yenilik

Google, Gmail ile çevrimiçi dosya depolama hizmeti Drive'ı bir araya getirerek 10 GB'lık dosyaları bile e-postalar içerisinden göndermemize artık izin verecek. Yani dosyaları direkt olarak Gmail içerisinden göndermek mümkün olacak.

chip.com.tr'de yer alan habere göre Gmail'de yapılan bu güncellemeyle beraber e-posta yazma penceresinde bir Google Drive simgesi görünecek. Bu düğmeye basarak eklediğiniz dosyalar, karşı tarafın erişemeyeceği durumdaysa Gmail size erişim izinlerini değiştirmeniz gerektiğini söyleyecek.

Google, blog gönderisinde yeniliği şöyle açıklıyor: "İster son kamp gezinizden fotoğraflar olsun, ister kardeşinizin düğünün videosu veya patronunuza göndereceğiniz sunum, Drive ve Gmail ile istediğiniz her şeyi paylaşmak çok kolay."

Kullanıcılara kademeli olarak açılan özellik, sadece Gmail'in yeni, pencereli e-posta yazma sistemini kullananlara sunuluyor.