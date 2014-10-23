Gmail yerine Inbox geliyor

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail güncelleniyor. Önümüzdeki yıllarda Gmail'in yerini alması beklenen Inbox servis tanıtıldı. Inbox bir e-posta hizmetinin ötesinde öneri ve tavsiyelerle kullanıcısını yönlendiriyor.

Arayüzü eskiyen ve modernlikten uzaklaşan Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'in yerine yeni bir alternatif geldi. Google'ın Inbox adını verdiği yeni servis, ilerleyen yıllarda Gmail'in yerini alacak.

Firmanın duyurusunu yaptığı yeni servis Inbox, Google Now ile entegre çalışıyor. Kullanıcılarına e-posta hizmeti vermenin yanısıra hatırlatma, tavsiyelerde bulunma ve benzeri fonksiyonlar içeren Inbox şimdilik sadece davetiye ile kullanılabilecek.

Inbox, halen Gmail'de kullanılabilecek bir çok özelliğe ek olarak yeni düzenleme, gruplama ve öne çıkarma seçenekleri içeriyor. Firmanın Google Now servisi ile gelişmiş bir entergrasyon içeren Inbox, restoran tavsiyesinden, sinema önerisine kadar bir dizi yenilik de getiriyor.

Inbox'ı kullanmak isteyenlerin inbox@gmail.com adresine e-posta göndermeleri yeterli. Ayrıca bu servisi kullanmaya başlayanların belli bir süre sonra davetiye dağıtma yetkisi de olması bekleniyor.

Gmail eski moda kalmaya başlamıştı

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, 2004 yılında kullanıma sunulmuştu. İlk yıllarında davetiye ile kullanılan servis, 2008 yılından sonra herkese açılmıştı. Günümüzde birçok kullanıcının tercih ettiği servis, firmanın diğer hizmetleriyle beraber Android cihazlarla gelişmiş bir entegrasyona sunuyor.