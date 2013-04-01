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Dünya

G.Kore: Tahriklere sert yanıt veririz

Güney Kore Cumhurbaşkanı, 'Güney Kore ve halkına karşı tahrik olursa, ilk çatışmada hiçbir siyasi mülahaza olmadan sert bir yanıt verilecektir' dedi

01 Nisan 2013 13:53

Kore Yarımadası'nda gerilim iyice artarken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Kuzey'e 'sert bir yanıt verme' taahhüdünde bulundu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye Pyongyang yönetiminin tehditlerini 'çok ciddiye aldıklarını' söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore önceki gün, Güney'le 'savaş haline' girdiğini duyurmuştu.

Dün de Kuzey Kore nükleer silah envanterini geliştireceğini belirtirken, ABD hayalet avcı uçaklarını Güney Kore'ye gönderdi.

Park, "Güney Kore ve halkına karşı tahrik olursa, ilk çatışmada hiçbir siyasi mülahaza olmadan sert bir yanıt verilecektir" dedi.

Son dönemde Kuzey Kore yönetimi ABD ve Güney Kore'deki hedeflere saldırma tehdidinde bulunuyor.
Pyonyang yönetimi geçen Şubat ayında yaptığı nükleer deneme sonrasında Birleşmiş Milletler'in ambargoları sıkılaştırmasına ve ABD'yle Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatlara öfkeli.

ABD dün F-22 hayalet avcı uçaklarını, Güney Kore'yle yapılan ortak tatbikat kapsamında Japonya'dan Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne gönderdi.

ABD geçen ay da, nükleer kapasiteye sahip B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarını Güney Kore'ye konuşlandırmıştı.

ABD Güney Kore'ye ilk kez F-22 uçakları göndermiyor.

 

'Ulusun hayatı'

 

Ancak bu kez uçaklar dün nadiren yapılan Kuzey Kore Merkez Komitesi'nin üst düzey toplantısı sırasında gönderildi.

Komite, ellerindeki nükleer silahları "ulusun hayatı" diye tanımladı ve nükleer programın daha da geliştireleceği vurgulandı.

Kuzey Kore'de alınan kararları onaylamakla yetinen parlamentosu Yüksek Halk Asamblesi de bugün toplanacak.

Seul'le son doğrudan resmi bağlantı olan telefon hattını da kesen Kuzey Kore'nin topyekûn bir savaşı göze alacağına pek ihtimal verilmiyor.

Ama geçmişte Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin batırılması ve yine Güney Kore'ye ait bir adaya top ateşi açılması gibi ölümlü olaylar meydana gelmişti.

 

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