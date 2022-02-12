Maç sonucu | Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibinin 2. dakikada yeni transferiyle perdeyi açtığı maçta Fenerbahçe geri dönmeyi başardı ve sarı-lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi bildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığının ardından ilk kez forma giydi.

Giresunspor'un Benfica'dan kiraladığı Chiquinho, 2. dakikadaki golüyle Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Mert Hakan'ın pasında topu filelere gönderen Enner Valencia skoru 1-1'e taşıdı ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de bu kez Dimitrios Pelkas sahneye çıktı ve deplasmanda takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Giresunspor'da Alexis Perez, 82. dakikada Enner Valencia'ya arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 40'a yükseltirken Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe deplasman kabusunu yıktı

Fenerbahçe ligde yaklaşık 3 ay sonra deplasman galibiyeti aldı.

Sarı-lacivertliler 21 Kasım 2021'deki Galatasaray galibiyetinden bu yana deplasmanda kazanamıyordu.

Sarı-lacivertliler ayrıca 26 Eylül 2021'deki Atakaş Hatayspor deplasmanından bu yana ilk kez ligde İstanbul dışında bir şehirde kazandı.

Serdar Dursun hastaneye kaldırıldı

Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun ikinci yarının başında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra elmacık kemiğine darbe alan Serdar Dursun kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı.

Kenara gelirken İsmail Kartal’ın yardımcıları Serdar’a kendini biraz denemesini söyledi. O sırada İsmail Kartal, oyuna girmesi için Berisha’yı çağırdı.

Bu konuda İsmail Kartal ve yardımcıları arasında anlaşmazlık ve ufak bir tartışma yaşandı.

Serdar Dursun, oyundan çıkarken kendini iyi hissettiğini çıkmak istemediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Yerini Berisha'ya bırakan Serdar Dursun elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Traore (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate, Sergio (Dk. 60 Balde), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 19 Süleymanov) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Sosa, Zajc (Dk. 46 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 58 Berisha), Osayi Samuel (Dk. 87 Burak Kapacak), Valencia (Dk. 90+6 Arda Güler) Goller: Dk. 2 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 30 Valencia, Dk. 53 Pelkas (Fenerbahçe) Kırmızı Kart: Dk. 82 Perez (GZT Giresunspor) Sarı kartlar: Dk. 25 Szalai, Dk. 77 Altay Bayındır, Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 43 Chiquinho, Dk. 90+6 Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

Maçtan önemli anlar

53' GOL! Pelkas, Fenerbahçe'yi öne geçirdi... Ferdi'nin uzun pası sonrası orta alanda topla buluşan Pelkas, baskıyla karşılaşmadan topu ceza sahasına kadar sürdü ve içeri girerken yerden bir vuruşla kaleci Okan'ın yanından topu ağlara yolladı: 1-2

43' NET FIRSAT! Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Serginho'nun ortaladığı topa arka direkte müsait durumdaki Flavio yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.

8' AZ FARKLA! Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Ferdi'nin ortaya çevirdiği topu yay üzerinde kontrol eden Zajc, diziyle düzelttiği topa sağ ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

4' BİR ŞUT! Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Zajc sağ kanattan sürdürüğü topu ceza yayının solundaki Mert Hakan'a doğru yerden gönderdi. Mert Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

2' GOL! Chiquinho, Giresunspor'u öne geçirdi... Ev sahibi ekibin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası sol kanattan gelişen atakta Diabate'yle duvar pası yapıp ceza sahasına yaklaşan Chiquinho, yayın gerisinden sağ ayağıyla uzak köşeye doğru çok sert vurdu: 1-0