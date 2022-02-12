T24 LogoT24 Logo
Spor

Maç sonucu | Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'de GZT Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti ve üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler yaklaşık 3 ay sonra deplasman galibiyeti elde etti.

12 Şubat 2022 18:00

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibinin 2. dakikada yeni transferiyle perdeyi açtığı maçta Fenerbahçe geri dönmeyi başardı ve sarı-lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi bildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığının ardından ilk kez forma giydi.

Giresunspor'un Benfica'dan kiraladığı Chiquinho, 2. dakikadaki golüyle Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Mert Hakan'ın pasında topu filelere gönderen Enner Valencia skoru 1-1'e taşıdı ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de bu kez Dimitrios Pelkas sahneye çıktı ve deplasmanda takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Giresunspor'da Alexis Perez, 82. dakikada Enner Valencia'ya arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 40'a yükseltirken Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe deplasman kabusunu yıktı

Fenerbahçe ligde yaklaşık 3 ay sonra deplasman galibiyeti aldı.

Sarı-lacivertliler 21 Kasım 2021'deki Galatasaray galibiyetinden bu yana deplasmanda kazanamıyordu.

Sarı-lacivertliler ayrıca 26 Eylül 2021'deki Atakaş Hatayspor deplasmanından bu yana ilk kez ligde İstanbul dışında bir şehirde kazandı.

Serdar Dursun hastaneye kaldırıldı

Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun ikinci yarının başında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra elmacık kemiğine darbe alan Serdar Dursun kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı.

Kenara gelirken İsmail Kartal’ın yardımcıları Serdar’a kendini biraz denemesini söyledi. O sırada İsmail Kartal, oyuna girmesi için Berisha’yı çağırdı.

Bu konuda İsmail Kartal ve yardımcıları arasında anlaşmazlık ve ufak bir tartışma yaşandı.

Serdar Dursun, oyundan çıkarken kendini iyi hissettiğini çıkmak istemediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Yerini Berisha'ya bırakan Serdar Dursun elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

TIKLAYIN - İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi

TIKLAYIN - Chiquinho, Süper Lig'e transfer olduktan sonra topla ilk buluşmasında Fenerbahçe'ye gol attı

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Traore (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate, Sergio (Dk. 60 Balde), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 19 Süleymanov)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Sosa, Zajc (Dk. 46 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 58 Berisha), Osayi Samuel (Dk. 87 Burak Kapacak), Valencia (Dk. 90+6 Arda Güler)

Goller: Dk. 2 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 30 Valencia, Dk. 53 Pelkas (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 82 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Szalai, Dk. 77 Altay Bayındır, Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 43 Chiquinho, Dk. 90+6 Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

Maçtan önemli anlar

82' GİRESUNSPOR 10 KİŞİ! Kendi yarı alanında topu kapan Fenerbahçe, çok adamla yüklenen rakibi karşısında ani atağa çıktı ve savunmada büyük boşluk buldu. Pelkas'ın orta alandan derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia bire bir pozisyonda ceza alanına girmek üzereyken Alexis Perez yaptığı faulle onu durdurdu. Hakem Zorbay Küçük, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Perez'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
 
81' KAÇTI! Giresunspor gole yaklaştı. Sol kanattan Aziz Behich'in ortasına kale alanı ön çizgisinden Suleymanov kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

53' GOL! Pelkas, Fenerbahçe'yi öne geçirdi... Ferdi'nin uzun pası sonrası orta alanda topla buluşan Pelkas, baskıyla karşılaşmadan topu ceza sahasına kadar sürdü ve içeri girerken yerden bir vuruşla kaleci Okan'ın yanından topu ağlara yolladı: 1-2

43' NET FIRSAT! Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Serginho'nun ortaladığı topa arka direkte müsait durumdaki Flavio yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.

30' GOL! Enner Valencia maça denge getirdi... Orta alanda Traore'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Mert Hakan'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Valencia, şık bir dokunuşla kalesini terk edip açıyı kapatmak isteyen Okan'ın yanından topu ağlara yolladı: 1-1
 
22' İKİ GÜZEL HAREKET! Zeki Yavru serbest vuruştan uzak mesafeye rağmen ayağının üstüyle yakın köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu. Çatala doğru giden topu Altay aynı güzellikte bir hamleyle kornere çeldi.
 
11' MUTLAK FIRSAT KAÇTI! Giresunspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Serginho'nun ortasına ön direkte Umut dokunamadı. Devamında Chiquinho'nun pasıyla ceza alanı sol çaprazında bomboş durumda topu alan Diabate gelişine vurdu, kaleci Altay topu çelmeyi başardı.

8' AZ FARKLA! Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Ferdi'nin ortaya çevirdiği topu yay üzerinde kontrol eden Zajc, diziyle düzelttiği topa sağ ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

4' BİR ŞUT! Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Zajc sağ kanattan sürdürüğü topu ceza yayının solundaki Mert Hakan'a doğru yerden gönderdi. Mert Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

2' GOL! Chiquinho, Giresunspor'u öne geçirdi... Ev sahibi ekibin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası sol kanattan gelişen atakta Diabate'yle duvar pası yapıp ceza sahasına yaklaşan Chiquinho, yayın gerisinden sağ ayağıyla uzak köşeye doğru çok sert vurdu: 1-0

giresunsporfenerbahçesüper ligilk 11canlıbein izle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24