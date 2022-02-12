İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik Giresunspor galibiyetini yorumladı, "İlk defa istatistikler karşılığını verdi" dedi. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışı hakkında da konuşan Kartal, "Ben moralimi bozmam. Bu ülkenin bir insanı, evladıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübümüz antrenör arayabilir, bakabilir hiç sorun değil benim için" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğunu söylediğini vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bazı maçlarda hiç bir bahanede bulunmadan elimdeki oyuncular en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Bütün gayretim iyi, mücadele eden Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadele koymak isteyen karakterli bir takım niyetimdeyim" dedi.

Maçta üstün oyunlarının karşılığını aldıklarını kaydeden Kartal, "İlk defa istatistikler karşılığını verdi. Bugüne kadar istatistikler lehimize olsa dahi sonuçlar iyi olmamıştı. Üç gün önce hak etmeden kupaya veda ettik. Takım üç gün oynamasına karşın bugün bu takım 120 kilometre koştu. Rakip takım teknik direktörü Hakan (Keleş) Hoca da "Bugün Fenerbahçe iyi oynadı" dedi. İyi oyuncuların takıma katılması galibiyeti getirdi. Birazcık daha zamanlamaların doğru yapsaydık daha farklı da kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız karakter koydular. Hafta içi çok iyi çalıştık. Her ne kadar taraftarlarımızı üzdüysek ki bunun farkındayız, bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz" açıklamalarını yaptı.

"İstediğiniz oyun bu muydu?" sorusuna ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hala bugünkü oyun değil. Bugünkü oyuna ilave etmemiz gereken bölümler var. Elimizde bununla birlikte kadroda olmayan sakat ve cezalı oyuncular var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla ilgili bir şey. Zamanla bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devam ederiz" yanıtını verdi.

"Benim için sorun değil"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kartal, bir gazetecinin, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni teknik direktör arandığı yönünde kamuoyunda iddialar olduğunu sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Ben moralimi bozmam. Bu ülkenin bir insanı, evladıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübümüz antrenör arayabilir, bakabilir hiç sorun değil benim için. Ben şuan bu takımın teknik direktörüyüm. Burada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur, ne biter bilemem. Allah bilir."