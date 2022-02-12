Chiquinho, Süper Lig'e transfer olduktan sonra topla ilk buluşmasında Fenerbahçe'ye gol attı

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ara transfer döneminin son günlerinde Benfica'dan Giresunspor'a transfer olan Chiquinho'nun Süper Lig kariyeri hızlı başladı.

26 yaşındaki Portekizli futbolcu Giresunspor formasıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Chiquinho henüz 2. dakikadaki golüyle takımını öne geçirirken Türkiye'de de gol hesabını açmış oldu.

10 ay sonra golle tanıştı

Ligin ilk yarısını kiralık olarak Braga'da geçiren Chiquinho yaklaşık 10 ay sonra golle tanıştı.

Bu sezonki ilk golünü kaydeden Portekizli futbolcu son golünü geçen sezonun Nisan ayında Benfica formasıyla kaydetmişti.

Süper Lig'de Giresunspor ve Fenerbahçe için en erken gol

Chiquinho'nun 2. dakikadaki golü bu sezon GZT Giresunspor'un Süper Lig'de attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda bu gol Fenerbahçe'nin bu sezon kalesinde gördüğü en erken gol oldu.