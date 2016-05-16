Giresun'da düzenlenen saldırıyı protesto eden vatandaşlar silahlarıyla dağda arama yaptı

Giresun'da, Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs'ta roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenlenen 1 askerin şehit olduğu saldırı , protesto edildi. Vatandaşlar silahlarıyla saldırının düzenlendiği bölgede arama yaptı.

Dağ zirvesinde Türk bayrağı açan vatandaşlar, ardından İstiklal Marşı okudu. Giresun merkeze bağlı Gedikli köyü muhtarı Eşref Turan, burada yaptığı açıklamada, Çaldağ Jandarma Karakolu'na yapılan saldırıyı kınamak, güvenlik güçlerine destek olduklarını göstermek için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

“Bu bölgede terörün barınmasına izin vermeyeceğiz”

Çaldağ köyünde yaşayan Yüksel Cici ise kentte terör olaylarının yaşanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Yaşadığımız terör olayına karşı tepkimizi göstermek için Çaldağ zirvesine yürüyüş düzenledik. Grup halinde zirveye çıktık ve Türk bayrağı açtık. Bu bölgede terörün barınmasına asla izin vermeyiz." diye konuştu.

Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs Cuma günü roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan şehit olmuştu