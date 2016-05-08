Giresun'daki saldırıyı HDBH üstlendi

Giresun’un Çaldağ köyündeki jandarma karakoluna düzenlenen roketatarlı saldırıyı, aralarında PKK'nın da bulunduğu HDBH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) üstlendi.

6 Mayıs günü gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan karakol komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan, kaldırıldığı Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

HDBH’den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“6 Mayıs günü öğleden sonra saat 16.30’da Giresun’a bağlı Çaldağ beldesi Jandarma karakoluna karşı militanlarımız tarafından bir eylem düzenlendi. Bu eylemde Karakol komutanı hedeflenmiş ve vurulmuştur. Yine Karakol nizamiyesi de vurulmuş ve burada üç Jandarma öldürülmüştür. Birçok aracın darbelendiği eylemde Karakol Komutanı ağır yaralanmış ve ardından ölmüştür.”

Aralarında PKK ve MLKP’nin de bulunduğu 10 örgüt, Mart ayında Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunu ilan etmişti.

Bildirinin ilanı öncesi açıklama yapan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, “12 Mart 1971 faşist askeri darbesinin 45’inci yıldönümünde, 12 Mart 1995 Gazi Katliamı’nın 21’inci yıldönümünde, yine 12 Mart 2004 Qamışlo Katliamı’nın 12’inci yıldönümünde ilan ederek faşizme, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı devrim için, özgürlük için, sosyalizm için, demokrasi ve halkların kardeşliği için mücadelede kararlı olduğumuzu bütün Türkiye ve Kürdistan halklarına ve insanlığa duyuruyoruz” demişti.