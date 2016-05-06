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Giresun'da jandarma karakoluna roketatarlı saldırı; 1 şehit

Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı

06 Mayıs 2016 23:19

Giresun’un Çaldağ Köyü’nde jandarma karakoluna roketatarla ateş açıldı. Saldırıda karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başçavuş Çalışkan, hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; saldırı saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Saldırganların Çaldağ Jandarma Karakolu’na roketatarlı saldırısında karakol komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan ağır yaralandı. Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Çalışkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Silahlı saldırının, çocuğunu okuldan aldıktan sonra eve bırakan Astsubay Zafer Çalışkan’ın karakola girişi sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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