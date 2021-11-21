"Giresun'da siyanür atıklarının toplandığı havuzun patlaması nedeniyle acilen barajlarda ölçüm yapıp sonuçları açıklanmalı"

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Giresun'un Şebinkarahisar İlçesi Yedikardeş Köyü'ndeki maden şirketinin kurşun-çinko-bakır atık havuzunun patlaması nedeniyle acilen Kelkit Çayı, Kılıçkaya, Suat Uğurlu ve Çamlıca barajlarında günlük ölçüm yapılarak sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Adana Barosu avukatlarından İsmail Hakkı Atal, madencilik ve termik santrallerden kaynaklanan çevre felaketlerinin saymakla bitmediğini söyledi. Avukat Atal, şunları söyledi:

Dilekçe verilecek

“Giresun, Tokat ve Sivas'taki yurttaşlar, muhtarlıklar, çevre dernekleri, siyasetçiler ve odalar, bulundukları ilin sınırları içindeki tüm akarsulardan ve bilhassa Kelkit Çayı, Kılıçkaya Barajı, Suat Uğurlu Barajı ve Çamlıca Barajı'ndan her gün için ayrı ayrı numune alınarak siyanür ve ağır metal ölçümü yapılıp sonuçlarının taraflarına bildirilmesi ve ayrıca halk sağlığı ve ekonomik boyuttaki zararın daha da artmaması için kamu idareleri tarafından ivedilikle tedbir alması konusunda harekete geçti. Giresun, Tokat ve Sivas'ta yaşayan vatandaşlar, bulundukları illerin İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne de bu konuda dilekçeler vermeye hazırlanıyor."

"Çevre felaketlerinin sonuçları kamuoyuna açıklansın "

"İlgili Valilikler ve İl Hıfzıssıhha kurulları eğer ölçüm yaparlarsa muhtemelen bu sonuçları kamuoyuyla paylaşmadan, geçiştirmek ve olayın soğumasını beklemek isteyeceklerdir. Ancak verilecek dilekçeler, gereği yerine getirilmediği takdirde gelecekte Valilerin ve İl Hıfzıssıhha Kurullarının hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak altyapı oluşacaktır. Bu nedenle ilgili valiliklere dilekçeler verilerek, siyanür ve ağır metalle ilgili resmi ölçümlerin elde edilmesi ise Türkiye'nin yerli ve yabancı maden şirketleri tarafından halkı zehirlemek pahasına, 'altına hücum' misali bir işgal sürecinde elimizi kuvvetlendiren ve işgali engellemek için önemli bir hukuki, bilimsel argüman olacaktır."

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