Gıda Bakanı Faruk Çelik: Melih Bey'e sesleniyorum; fazla kâr ediyorsun, ekmek fiyatını biraz indir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve et fiyatlarına son dönemde yapılan zamları değerlendirirken, "Nihai satış fiyatı 61 kuruş olması gereken bir ekmeğin bugün 1, 1.25 TL’den satılması kabul edilir değildir" dedi. Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hitaben, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 gram halk ekmeğinin 75 kuruşa satıyor. Melih Bey’e sesleniyorum. Biraz fazla kâr ediyorsun, biraz indir" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Bursa’da, Çelik Palas Otel’de düzenlenen ’Marmara Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı’na katıldı. Milletvekilleri, mülki idare amirleri, bölge ve şube müdürleri, üniversite ve sektör temsilcileri ile çiftçilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Çelik, son dönemde ekmek ve et fiyatlarındaki artışlara değindi. Ekmekteki fiyat artışlarını eleştiren Çelik, şöyle dedi:

"Fiyat artışı haklı değil"

"Son 20 gün, 1 ay içinde ekmek fiyatları yüzde 33 zamlandı. Şimdi bu fiyat artışını haklı gösterecek bir veri olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum. Buradan bütün üreticilere, ekmek üreten bütün fırıncılara, sivil toplum örgütlerine sesleniyorum; Çıkın söyleyin. Buğday fiyatında geçen yıl ile bu yıl arasında nasıl bir artış oldu ki ekmeğe, halkın temel zaruri ihtiyacına yüzde 33 artış yaptınız? Bir veri var mı elinizde?

Asgari ücret diyorsunuz, asgari ücretin ekmeğe yansıması yüzde 6’dır. Ekmek maliyeti içinde, ekmeğin gram gram maliyetini çıkartın 48 kuruş ekmeğin maliyeti var.

Ekmeğin maliyeti 48 kuruş, fırınımızda 10 bin ekmek üretiyorsanız maliyeti 48 kuruş, 5 bin ekmek üretiyorsanız 54 kuruş maliyeti var. İçerisinde karı da var. Tek tek kalem kalem yazmışız. Bursa Büyükşehir 62 kuruşa 250 gram ekmek satıyor.

400 gram piyasada ama 250 gramı 62 kuruş. Bizdeki doğalgaz elektrik maliyetlerine baktığınız zaman 60-65 kuruş nihai bütün karları da ilave ettikten sonra bir maliyet oluyor. Yine kar ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi kar ederek satıyor."

“Melih Bey’e sesleniyorum; ekmek fiyatını indir"

Bakan Çelik, konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 250 gram halk ekmeğinin 75 kuruşa satıldığını hatırlattıktan sonra şöyle dedi:

"Buradan Melih Bey’e sesleniyorum. Biraz fazla kâr ediyorsun. ’Biraz indir’ diyorum. Evet, indirin. Vatandaşın zaruri ihtiyacı ekmek. Madem Bursa Büyükşehir Belediyesi 250 gram ekmeği 62 kuruşa satıyor, siz niye 75 kuruşa satıyorsunuz? Maliyet belli olduğuna göre daha da indirebilirsiniz bunu. Peki bunu 1 liraya, 1 lira 25 kuruşa satanlar hangi gerekçe ile bunu yapıyor? Çıkıp izah etmeleri gerekiyor.

"Bedeli tüketiciye ödetmeye kimsenin hakkı yok"

Konu ekmekteki maliyet, üretim girdileri değil. Ekmekteki konu işletmecilik hatalarından kaynaklanan bir bedeli tüketiciye ödetmeye kimsenin hakkı yok. Sen 5 bin, bin, 2 bin ekmek üreteceksin, gerekli fizibilite çalışmalarını yapmayacaksın veya kayıt dışı çalışacaksın yani şimdi siz bu işletmecilik yanlışınızı maliyetlere ilave ederseniz bu çok büyük bir haksızlıktır. Buna bizim müsamaha göstermemiz söz konusu değil.

Evet fiyatların serbest piyasada oluşması gerekiyor. Ama ortada maliyetler varsa, olağanüstü bir durum söz konusu değilse, bu fiyatları yüzde 33 üzerinde artıracak bir cesaret nasıl mümkün oluyor. Buradan ilgili unsurlara sesleniyorum. Kararlarınızı gözden geçiriniz. Ya da maliyetlerinizi çıkartın getirin önümüze koyun. Aksi takdirde ben buradan ilan ediyorum. Nihai olarak, bayici, fırıncının karı da hammaddesi de bütün karları içinde zirve maliyeti ve nihai satış fiyatı 61 kuruş olması gereken bir ekmeğin bugün 1 liraya, 1 lira 25 kuruşa satılması kabul edilir değildir."