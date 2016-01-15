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Melih Gökçek, ABD Büyükelçisi'ni 'istenmeyen adam' ilan etti: Yanlış tercihsin, ülkene dön!

John Bass, tutuklanan akademisyenlere destek açıklaması yapmıştı

15 Ocak 2016 19:10

"Bu suça ortak olmuyoruz" açıklaması nedeniyle gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili olarak "Şiddetle ilgili endişelerin ifade edilmesi teröre destek vermek ile eşdeğer değildir" diyen ABD Büyükelçisi John Bass'ı eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de ABD için yanlış tercihsin, ülkene dön" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, tartışma yaratan akademisyen bildirisiyle ilgili "Şiddetle ilgili endişelerin ifade edilmesi teröre destek vermek ile eşdeğer değildir" demişti.

Bass'ın bu sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten cevap geldi. Gökçek, Büyükelçi Bass'a "Türkiye'de ABD için yanlış tercihsin, ülkene dön" çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, şunları yazdı:

 

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