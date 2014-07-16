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Politika

"Gezi'de 'camide içki içtiler' yalanını uyduranlar, camide Kuran-ı Kerim yakılmasını kınamadı bile"

CHP'li vekil Ali Özgündüz, İstanbul Esenyurt'ta Caferi camisine yapılan saldırıyı Meclis'e taşıdı

16 Temmuz 2014 13:28

Chp İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İstanbul'da Caferilerin Muhammediye Camisi'ndeki saldırıda Kuran-ı Kerim'in  yakılmasına ilişkin, “Adında Muhammed olan camiye girip Kuran-ı Kerim'i yaktılar. Gezi’de 'Camiye ayakkabıyla girdiler.' diye ortalığı velveleye veren, 'İçki içtiler' yalanını uyduran kişiler bunu kınamıyorsunuz bile” diye AKP hükümetine tepki gösterdi.

Aynı zamanda Türkiye caferileri lideri Selahattin Özgündüz’ün de kuzeni olan Ali Özgündüz, İstanbul'da Caferilerin Muhammediye Camisindeki saldırıda yanan Kuran-ı Kerim'i TBMM Genel Kurulu'na getirdi ve öpüp, alnına koyduktan sonra milletvekillerine gösterdi.

Özgündüz tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"İstanbul Esenyurt'ta bir ay önce bir camimize sabotaj yaptılar, biz provokasyon olmasın diye bunu gündeme taşımadık ama geçen hafta, yine, Esenyurt'taki Muhammediye Camii'ne, adında Muhammed olan camiye girdiler, camiyi yaktılar. Caminin içinde bu mübarek Kuran-ı Kerim'i yaktılar. Görün, bakın, görün, görün, bu Kuran-ı Kerim'i yaktılar. Siz ne için mücadele ediyorsunuz? Ramazan gününde Kuran-ı Kerim'i yakan anlayışı Allah kahretsin, Allah kabul etmesin. Gelin, görün bu hali. Bu anlayışı destekliyorsunuz. Allah'tan korkun. Yahu, bunu kınamadınız bile. 'Camiye ayakkabıyla girdiler.' diye ortalığı velveleye veren, 'İçki içtiler.' yalanını uyduran kişiler bunu kınamıyorsunuz bile ya. Neyi kınayacaksınız arkadaşlar? Siz sadece bunun, mübarek Kur'an'ın ticaretini yapıyorsunuz"

Bu sözler nedeniyle Ali Özgündüz ile bazı AKP'li vekiller arasına sözlü tartışma yaşandı.

 

IŞİD’le mücadelede HDP’ye destek  

 

Ali Özgündüz, HDP Grubunun 'İŞİD, El-Nusra örgütlerinin Türkiye’deki gençleri Suriye'deki savaşa sürüklemelerine dair araştırma önergesinin görüşülme önerisi görüşüldüğü sırada söz alarak kürsüye çıktı. Özgündüz, Halkların Demokratik Partisinin grup önerisini desteklediklerini belirterek, "Bu IŞİD denilen baş belası, İslam'la, insanlıkla alakası olmayan terör örgütünün ne yazık ki son zamanlarda ülkemizde de uzantıları ortaya çıktı. Bu nedenle bu konunun mutlaka Meclis tarafından enine boyuna araştırılması gerekmektedir" dedi. Ancak önerge kabul edilmedi.

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