Gezici araştırma şirketinin anketörleri gözaltında

Gezici Araştırma Şirketinin anketörleri, bugün İstanbul'da saha araştırması yaparken gözaltına alındı. Şirket sahibi Murat Gezici, anketörlerinin Yukarı Dudullu'da saha araştırması yaparken, 'izinsiz araştırma yapmak' gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde 4. Levent'te bir otelde yapılan eğitimin ardından anketörlerin görevlendirildikleri bölgelere dağıldıklarını anlatan Gezici, Yukarı Dudullu'daki anketörlerin gözaltına alındıklarını belirtti.

Gezici, "Polis anketörü gözaltına alma gerekçesini izinsiz saha araştırması yapmak olarak açıklamış. Oysa bizim 2011'den bu yana her türlü siyasi, ekonomik, pazar araştırması yapmak için gerekli izinlerimiz var" dedi.

Murat Gezici, anketörleri gözaltına alan polisin, ona Gezici şirketi ile çalışmaması için 'nasihat verdiğini' de söyledi. "Gözaltındaki anketör telefonla bana bilgi verirken, kendisine bu şirkette çalışmaması konusunda nasihat verildiğini de anlattı" ifadelerini kullandı.

Anketörler serbest

Murat Gezici daha sonra attığı twette "Yağmur ve Emre dışarda, Emniyete resmi evraklarımızı sunduk. @geziciarastirma araştırma yapmaya devam ediyor" yazdı

7 Haziran seçimlerinden önce baskına uğrayan Gezici Araştırma son anketinde AKP'yi yüzde 35-39 bandında göstermişti.