Gezici'nin son anketine göre, AKP yüzde 39'un da altına düştü!

Gezici araştırma şirketi, 36 ilde 4 bin 860 kişiyle yapılan son anketini yayınladı. “Bu pazar seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre AKP yüzde 38,9, CHP 27,8, MHP 16,3, HDP 13,5 oy alıyor.

Zaman'dan Faruk Alan'ın haberine göre, katılımcıların yüzde 78,3'ü başkanlık sistemine ‘hayır' diyor. Katılımcıların yüzde 52'si koalisyonun kurulamamasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

'AKP'liler bile başkanlığa karşı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inatla istediği ‘başkanlık sistemi' de ankette soruldu. ‘Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?' sorusuna ise vatandaşın 78,3'ü ‘hayır' cevabını verdi. Destekleyenlerin oranı sadece yüzde 21,7 olarak kayıtlara geçti. AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 35'i de ‘başkanlık sistemine' karşı olduklarını belirtti. ‘Neden başkanlık sistemine karşısınız?' sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekici. ‘Hayır' diyenlerin yüzde 47,8'i başkanlık sisteminin gelmesi halinde Erdoğan'ın giderek otoriterleşeceğini ve diktatörleşeceğini düşünüyor. Yüzde 39,7'lik bir kesim ise Türkiye'nin bölünüp parçalanacağını belirtiyor.

'Erken seçimin sorumlusu Erdoğan'

Vatandaşa göre 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümetin kurulamamasının nedeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu. Millet bu konuda iktidar kanadını suçluyor. “Sizce hükümetin kurulması yönünde en büyük engel neydi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 52,5'i ‘Erdoğan' cevabı verdi. Muhalefeti suçlayanların oranı yüzde 29,7. Davutoğlu'nu işaret edenler ise yüzde 17,8 olarak kayıtlara geçti.

Ankete katılanlara, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti kurma görevini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeli miydi?' sorusu da yöneltildi. Halkın yüzde 66,4'ü erken seçim kararından önce Kılıçdaroğlu'na koalisyon yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi.

'Yargıya güven azalıyor'

Ankette vatandaşın yargıya olan güveninin de gün geçtikçe azaldığı görülüyor. “Adil yargılanacağınıza inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 75,2'sinin ‘hayır' cevabı vermesi dikkat çekti. Ankette sorulan bir diğer soruda, ‘Ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?' oldu. Katılımcıların yüzde 68,4'ü geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederken yüzde 31,6'sı geçim sıkıntısı çekmediğini kaydediyor.