Gezici Araştırma'nın anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; AKP, ciddi oy kaybı yaşayor, CHP yüzde 28’lerde, MHP yüzde 18’lerde, HDP ise oylarını koruyor.

Gerçek Gündem'e bilgi veren Murat Gezici, AK Parti’nin önümüzdeki seçimde yüzde 35 ile 39 arasında oy alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Son iki araştırmamızda AKP’nin oyları yüzde 39’un altında çıktı” diye konuştu.

Sandığa gitme oranı yüksek olacak

“Bu seçim Türkiye’deki son 20 yılın sandığa katılım oranı en yüksek seçim olabilir” diyen Gezici, “Sandığa katılım oranı arttıkça CHP’nin ve MHP’nin oylarında çok ciddi artışların olduğu bulgularına ulaşılmıştır. CHP’nin 1989 yılından bu yana en yüksek oyu alma ihtimali bu yüzden yüksektir” dedi.

Son dönemde artan şiddet ortamının faturası

Türkiye’de son dönemde artan şiddet ortamı, ekonomideki sorunlar, işsizlik, eğitim sorunları ve yargının artık sorgulanır duruma gelmesinin siyasi tablonun bu şekilde olmasına neden olduğunu belirten Gezici, halkın bu durumun sorumlusu olarak Erdoğan ve AK Parti hükümetini gösterdiğini söyledi.

Gezici, “Halkın yüzde 68,6’sı yaşanan sorunların Sayın Erdoğan ve AKP olduğunu söylüyor. Sorumlunun Sayın Erdoğan ile AKP gösterilmesinden dolayı halk faturayı AKP’ye kesecek” dedi.

Murat Gezici, halka yöneltilen ‘Ülkede yaşanan kaos olaylarında sağduyulu kim davranmamıştır?’ sorusuna “Halkın yüzde 42’sinin Erdoğan’ı, yüzde 30,5’i Sayın Ahmet Davutoğlu’nu, yüzde 24,1’i muhalefeti, yüzde 18’i ise Selahattin Demeritaş’ı ifade etmiştir” dedi.

“Koalisyon kurulmasında en büyük engel neydi?” sorusuna ise “Halkın yüzde 52.6’sı Sayın Erdoğan demiştir” diyen Murat Gezici, halkın yüzde 28’sinin Ahmet Davutoğlu’nu, yüzde 24’ünün ise muhalefeti engel olarak gösterdiğini belirtti.

“Türkiye Cumhuriyetinde seçmenin yüzde 50-55’i 18 ila 34 arası gençlerden oluşuyor” diyen Murat Gezici, gençlerin koalisyon kurulmasında en istekli kitle olduğunu, genç nüfusun Türkiye’de koalisyonun olmasının demokrasi, çoğulcu düşünce, Türkiye ekonomisi, sosyal yaşamın normalleşmesi konularında etkili olacağına inandıklarını belirtti.

‘AKP gençlerden oy kaybediyor’

Genç nüfusun AK Parti’nin politikalarını beğenmediğini ve başarısız bulduklarını da belirten Murat Gezici, “Bu durum AKP’nin oylarının düşmesine neden oluyor. AKP 18 ile 34 yaş arasındaki kitlelerden hızla oy kaybediyor” diye konuştu.