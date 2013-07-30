Gezi Parkı'nda 17 'uyuyan insan' gözaltına alındı

Polis, Gezi Parkı'nda yatak kurarak yatan 1'i Alman uyruklu 17 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik ekipleri, Gezi Parkı'nda oluşturulan temsili mezarların bulunduğu taşları kaldırdı. Gezi Parkı'na gelen polis ekipleri de parkta yatak kurarak yatan 16 kişiyi kimlik taraması yapmak üzere emniyete götürdü.

Bu arada belediyenin temsili mezarları kaldırmasına tepki gösteren Alman aktivist Klaus Müller, Türkçe'nin dışında İngilizce ve Almanca sloganlar attı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları Müller'i de emniyete götürdü.

Öte yandan Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odaların yönetim kurulu başkanları Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından oda başkanları, Gezi Parkı olaylı gelişmelerde hayatını kaybedenler için Gezi Parkı'nda oluşturulan temsili anıta gitti.

Burada bir açıklama yapan Ankara Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, "Cumhurbaşkanı'ndan TMMOB'un anayasal yetkilerini ortadan kaldıran yasayı onaylamamasını istiyoruz" dedi.

bianet.org'da yer alan habere göre ise, saat 12:30'da polis Gezi Direnişi boyunca hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik mezar taşlarını belediye kipleriyle birlikte toplamaya başladı. Bu esnada parkta yaşayan yaklaşık 16 evsizi de gözaltına aldı. Evsiz kişilerin kaldığı mezar taşlarının hizasındaki alanı da boşalttı.

Burada sembolik mezar taşlarının ekiplerden kaçırılıp korunmak istediği görüldü. Polis evsizlerin eşyalarını, yiyeceklerini her şeyi topladı.

Bu sırada olayı gazetecilerle birlikte görüntüleyen ve elinde fotoğraf makinesi olan Klaus Müller isimli bir kişi "Onlar taş değil, anı. Bu insanların kahvaltılıklarını da toplayamazsınız" diye tepki gösterince gözaltına alındı.

İnsan Hakları Derneği aktivisti Müller, Doğan Akhanlı Davası'nı izlemek üzere dün Almanya'dan Türkiye'ye geldi.