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Gezi Parkı'nda ele geçirilen ilaçlar için soruşturma açılabilir

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, Gezi Parkı revirlerinde ele geçirilen ve üzerlerinde hastane malı olduğuna dair ibare bulunan ilaçlar sebebi ile soruşturma açılabileceğini ifade etti

24 Temmuz 2013 10:44

Taksim Gezi Parkı olaylarında gönüllü revirlerde çalışan doktorlara soruşturma açılmadı ancak parka götürülen ilaçlar nedeniyle bir soruşturma söz konusu olabilir.

Gezi Parkı olaylarında yaralılara müdahale eden doktorlara soruşturma açılmadı.

Açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu'dan geldi.

Polisin Gezi Parkı'ndakı revirlerden topladığı ilaçlar ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Doktorlara soruşturma açılmadı ancak parka götürülen ilaçlar nedeniyle bir soruşturma söz konusu olabilir.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, konuyla ilgili, “Bir kısmı kamu hastanelerinden elde edilmiş ürünler ve ilaçlar. O da açıkçası ayrı bir soruşturma gerektirecekmiş gibi görünüyor. İlaçların her birinin üzerinde numaraları ve benzeri şeyler var. ‘Hastane malıdır satılmaz’ gibi üzerinde ibraler var. Bir şekilde dışarı çıkmış” dedi.

Ali İhsan Dokucu, hekimlerin meslekten men yetkisinin Tabipler Birliği'nden Sağlık Meslek Kurulu'na verilmesi eleştirilerini de yanıtladı:

“Sağlık işlerinin yürütülmesinde ve hem eğitim hizmetlerinin hemen hemen yüzde 60-70inin organizasyonunda Sağlık Bakanlığı işin içinde zaten. Sadece bu menden hareketle özgürlüğün engellenmesi çok abartılı bir eleştiri olur...”

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