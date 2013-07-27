Adana'da 9 Gezi Parkı eylemcisi tutuklandı

Gezi Parkı odaklı gelişmeler kapsamında Adana'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Adana Adliyesine sevk edilen 11 zanlı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi ile yetkilendirilmiş cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 9 zanlı ise tutuklandı. Bu arada, tutuklanan zanlılara destek vermek amacıyla adliye binası önünde toplanan grupla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.