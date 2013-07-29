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Yaşam

Gezi'de ölen 7 kişi için 7 ülkede, 7 kişi, 7 dakika #duranadam oldu

7 kişi Londra, Toronto, Cenevre, Brüksel, Bükreş, Cenova ve New York’ta, hayatını kaybeden isimlerin fotoğraflarıyla 7 dakika boyunca durdu

29 Temmuz 2013 19:47

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş (20), Abdullah Cömert (22), Ethem Sarısülük (26), İrfan Tuna (47), Mustafa Sarı (27), Selim Önder (88) ve Ali İsmail Korkmaz (19) için ‘#duranadam’ eylemi gerçekleştirildi.

PEN, Article 19, Amnesty gibi farklı kuruluşların temsilcileri, 28 Temmuz Pazar günü yerel saatle 12:00’de Londra, Toronto, Cenevre, Brüksel, Bükreş, Cenova ve New York’ta hayatını kaybeden isimlerin fotoğraflarıyla 7 dakika boyunca durdu. 

Türkiye’de polis şiddetinin protesto edildiği eylemler, Brüksel’de Avrupa Birliği Merkezi önünde, Bükreş ve Londra’da Türkiye Büyükelçiliği önünde, Cenevre ve New York’ta Birleşmiş Milletler binası önünde, Toronto’da Türkiye Başkonsolosluğu önünde yapıldı.

Ölen 7 kişiyi temsil etmek için, her şehirden 7 kişinin bulunduğu ‘#duranadam’ eylemleri sonrasında, katılımcılar Türkiye hükümetinin ifade, toplantı ve gösteri hakkını savunan halka karşı şiddet kullanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Eyleme Brüksel’de, Poliargus and Occupy Anvers, Bükreş’te, Active Watch, Cenevre’de, IPA / International Publishers Association and PEN Suisse Romande, Londra’da, Article 19, New York’ta, NY Chappuls,Toronto’da JFCE / Canadian Journalists for Free Expression öncülük etti.

#duranadam eylemi Active Watch, Amnesty International Canada, Art 4 Democracy, Article 19, Canadian Association of Journalists, Canadian Journalists for Freedom of Expression, Canadian Media Guild, English PEN, International Freedom of Expression Exchange, Index on Censorship, International Publishers Association, New York Chappuls, Occupy Anvers, Occupy Brussels, Occupy Charleroi, Occupy NY, PEN Canada, PEN Suisse Romande, Poliargus,Reporters Sans Frontières tarafından desteklendi.

 

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