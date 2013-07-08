Gezi Parkı yeniden kapatıldı; polis müdahalesinde 37 gözaltı var!

15 Haziran'da gerçekleştirilen polis müdahalesiyle halka kapatılan ve bugün öğle saatlerinde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açılan Gezi Parkı, açılmasından 3 saat sonra yeniden kapatıldı. İstiklal Caddesi'nde toplanan göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Vali Mutlu yaptığı açıklamada aralarında yedi Taksim Dayanışması üyesinin bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Polisin bariyerlerle kapattığı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı parka giriş yapılamıyor.

Polis tarafından Gezi Parkı'nın boşaltılması yönünde anons yapıldı. Polis, anonsun ardından dağılmayan kalabalığı kalkan, cop ve biber gazı kullanarak Divan Oteli tarafından çıkardı ve parkı boşalttı.

Ayrıca Gümüşsuyu, Sıraselviler ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapatılırken, İstiklal Caddesi'nden Taksim'e girişler durduruldu.

Vali Mutlu: 37 gözaltı var

İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinde toplanan eylemcilere polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. İstiklal Caddesi'nde gözaltılar var.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, aralarında Taksim Dayanışması'nın 7 üyesinin bulunduğu 37 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Taksim Dayanışması: 35 kişi gözaltında

Öte yandan Taksim Dayanışması, internet sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamayla platform bileşeni örgütlerin yöneticilerinden 35 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre gözaltına alınanların listesi şöyle:

Mimarlar Odası Sekreteri Mücella Yapıcı, mimar Cansu Yapıcı, Mimarlar Odası 2.Başkanı Sabri Orcan, İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, TMMOB İKK temsilcisi Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları Odası Sekreteri Akif Burak Atlar, şehir plancısı Sezi Zaman, HDK Merkez Yürütme Üyesi Ender İmrek, Hakan Dilmeç, TKP MK Üyesi Erkan Baş, EMO İstanbul Şb. Bşk. Beyza Metin, İclal Bozkaya, Aral Demircan, EHP Yöneticisi Emre Öztürk, Kamil Tekerek, Ongun Yücel, İsmail Sürücüoğlu, Halit Güven, Haluk Ağabeyoğlu, Elçin Fırat, Ali Akgün Ekici, Murat Sezin, İsmail Bozkaya, Ayşe Adanalı, EMEP yöneticisi Ercüment Akdeniz, FKF Sözcüsü Erçin Fırat, Sevil Kahraman, Ahmet Aktaş

'Öğrendik ki parka girmeye çalışmak diye bir suç varmış'

Gözaltında bulunduğu polis aracından BBC Türkçe’ye konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Taksim Dayanışma temsilcileriyle bugün açılan Gezi Parkı’na girmek istediklerini, polisin buna izin vermeyip İstiklal Caddesi girşinde kendilerini gözaltına aldığını söyledi.

Kendisiyle birlikte en az 25 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Çerkezoğlu, “Parka girmeye çalışmak suçundan gözaltına alındık. Öğrendik ki böyle bir suç varmış” yorumunu yaptı.

Gözaltında Radikal'den İsmail Saymaz'a konuşan TMMOB temsilcisi Mücella Yapıcı, "Park açılmış, parka gidiyorduk, arkamızda bir yürüyüş kolu da yoktu. Müdahale edildi. Korkunçtu, olacak iş değil. Tartaklanardak gözaltına alındık" dedi.

Radikal'e konuşan TKP MYK üyesi Erkan Baş ise Taksim Dayanışması ile birlikte meydana çıktıkları sırada polisin uyarı yapmadan müdahale ettiğini belirtti. Müdahale üzerine Mücella Yapıcı’yı korumak üzere etrafında halka oldukları sırada gözaltına alındıklarını belirten Erkan Baş, ‘diktatörlüğe boyun eğmeyeceğiz’ dedi.

LGBT derneği Lambdaİstanbul'un Twitter hesabında, Büyükparmakkapı Sokak'taki dernek ofisinin çevik kuvvet polisleri tarafından zorlandığı, ancak polisin gözaltı gerçekleştirmeden binanın önünden ayrıldığı belirtildi.