Gezi Parkı 23 gün sonra bugün açıldı

27 Mayıs'ta başlayan Topçu Kışlası protestolarına sahne olan, 15 Haziran'da ise polisin gaz bombaları ve tazyikli sularla boşaltmasından sonra halka kapatılan Gezi Parkı, belediyenin çevre düzenleme çalışmalarının ardından açıldı.

Taksim'e gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın aralarında bulunduğu heyet 23 gün sonra halka açılan Gezi Parkı'nı gezdi.

Vali tarafından yapılan açıklama sonrasında Gezi Parkı'nın girişinde bekleyen kalabalık parka girdi

'Kimse parklarımızı bloke edemez'

Vali Hüseyin Avni Mutlu yaptığı açıklamada, "İstanbullu hemşehrilerimiz Gezi Parkı'nın gerçek sahipleridir" dedi. "Hiç kimse parklarımızı bloke edemez" diyen Mutlu, Taksim Dayanışması'nın bu akşam saat 19.00'da eylemcileri Gezi Parkı'na gelmeye çağırmasını da "hukuk dışı" olarak niteledi.

Ramazan ayı boyunca Gezi Parkı'na belediye tarafından çadır kurulmayacağını belirten Mutlu, iftar saatlerinde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

'Mahkemenin Gezi Parkı hakkında bir kararı yok'

Gezi Parkı'ndaki yapılması planlanan Topçu Kışlası Projesi hakkında mahkeme tarafından verilmiş bir karar olmadığını belirten Mutlu, "Bu kararın Gezi Parkı ile hiçbir alakası yoktur. Bu karar plan tadilatlarıyla ilgilidir. Bugüne kadar haklı bir davaları varmış da bu kararla haklı oldukları ortaya çıkmış gibi bir durum yaratmaya çalışıyorlar." dedi.

Genç bir kadının "Parkta eşimle öpüşebilecek miyim?" sorusuna Mutlu, "En çok merak ettiğiniz soru bu mu? Bu sizin gönlünüzden geçen bir şey" diye yanıt verdi.

Vali protesto edildi

Vali Hüseyin Avni Mutlu ve beraberindeki heyet, parka girmek isteyen kalabalık tarafından "Her yer Taksim, her yer direniş" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganlarıyla protesto edildi.

Gezi Parkı'nın girişinde bekleyen kalabalık Vali Mutlu'nun açıklamasının ardından parka girdi.