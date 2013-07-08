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Gezi Parkı bugün açılıyor

Günlerce süren eylemlerin ardından kapatılan Taksim Gezi Parkı, bugün yeniden halka açılacak

08 Temmuz 2013 10:12

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Gezi Parkı'nın bu sabah açılacağını söyledi.
 
Açıklama dün İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi.

Vali Mutlu, gazetecilerin Taksim Gezi Parkı'nın ne zaman açılacağına ilişkin sorusuna, ''Gezi Parkımızı inşallah yarın (bugün) her halükarda açmış olacağız. Bugün de tamamlanması gereken bazı eksikliklerin bitirilmesi hususları iletildi. O nedenle yarın tamamlamış olacağız her şeyi. İnşallah gece gündüz, 24 saat bütün İstanbullular'ın hizmetine açılmış olacak'' şeklinde yanıtladı.

Taksim Gezi Parkı'nda dün yaşanan olaylar sırasında kaç kişinin gözaltına alındığı sorusunu ise Mutlu, ''Dünkü olaylarda 35 civarında gözaltı vardı. İlave gözaltı yapıldıysa şu an itibariyle bilemiyorum. Dünkü sayı buydu. Olaylar sırasında elinde satır ve bir de sopa olan ve bu olaylara karışan 2 kişiyi de olay yerinde emniyetimiz aldı. Şu anda gözaltındalar, savcılığa intikal ettirilecekler'' şeklinde cevapladı.

Gezi Parkı'ndaki polislerin bir kısmının parktan ayrıldığı ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamladığı görüldü. Gezi Parkı'nın her an açılabileceği belirtiliyor.


Gezi eylemlerinde 4 kişi hayatını kaybetti


Gezi Parkı’ndaki ağaçların yıkılması ve Topçu Kışlası yapımına karşı günlerce süren protesto gösterileri yapılmıştı. Polis ekipleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Çevik kuvvet ekipleri, 15 Haziran’da çadırlar kurulan Gezi Parkı’na girmişti. Park o günden beri kapalı tutuluyordu.

Yurt çapına yayılan Gezi Parkı eylemlerinde 3 gösterici, 1 polis toplam 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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