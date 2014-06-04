Kapatılan NTV Tarih kadrosunun hazırladığı #Tarih'in ilk sayısı çıktı

Doğuş Grubu tarafından Gezi Parkı eylemleri dosya konusu yapıldığı için yayını sonlandırılan NTV Tarih dergisinin eski kadrosu, yaklaşık bir yıl sonra yeni bir tarih dergisiyle okuyucu karşısında. 1 Haziran'da #Tarih adıyla çıkan derginin kapak konusu, 301 işçinin öldüğü Soma maden faciası.

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu bünyesinde çıkarılan NTV Tarih dergisi, Gezi Parkı eylemlerini konu alan ve kapağına sembol "kırmızılı kadın"ı taşıyan Temmuz 2013 sayısı nedeniyle kapatılmıştı. Patronajın kararıyla derginin yayınının sonlanması ardından derginin genel yayın yönetmeni Gürsel Göncü başta olmak üzere pek çok gazetecinin holding ile yolları ayrıldı. Yayın ekibi, hazırlanan ancak basılmayan Gezi Parkı sayısını bir süre geçtikten sonra dijital ortamda okuyucularıyla paylaştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, aynı ekip, Doğuş Grubu'ndan bağımsız olarak #Tarih dergisini çıkardı.

1 Haziran’da çıkan #Tarih'in ilk sayısında kapağa Soma maden katliamı taşındı. Derginin ilk sayısında, ek olarak NTV Tarih'in kapatılmasına neden olan Temmuz, 2013 nüshası da veriliyor.

#Tarih, eski NTV Tarih Yayın Yönetmeni Gürsel Göncü yönetiminde aynı ekip tarafından hazırlandı. Bu kadroya ek olarak yine Gezi Parkı eylemleri sırasında istifa eden eski NTV Program Müdürü Murat Toklucu da derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

#Tarih'in yayıncısı, Gezi Parkı eylemleri sırasında istifa eden eski Doğuş Yayın Grubu CEO’su Cem Aydın’ın büyük ortağı olduğu Stüdyo Yapım oldu. Aydın, Gezi Parkı eylemleri sürerken başta NTV haber kanalı olmak üzere yayın organlarında yeterince yansıtmamakla eleştirilince önce "yaşananların izleyicilerle ilişkileri tazelemek için fırsat olduğunu" söylemiş ancak süreç istifasıyla sonuçlanmıştı.

NTV Tarih'te birlikte mesai yapan ancak Gezi Parkı sürecinde yolları Doğuş Grubu ile yollarını ayıran gazetecilerin birlikte çıkardığı #Tarih dergisinin Soma faciası temalı 1. sayısının kapağı şöyle:

#Tarih dergisinin Soma faciası temalı 1. sayısının içeriği şöyle:

Tam bir sene önce bu günlerde patlak veren Gezi olayları safahatını ve tarihsel boyutlarını ‘Yaşarken Yazılan Tarih’ başlığıyla dergimizin kapağına taşımaya karar vermiştik. Ancak hazırlanan derginin bir ‘yayımlanmayacak son sayı’ olacağını ise ilerleyen haftalarda öğrenmiştik. Şimdi dergimiz #tarih adıyla bağımsız bir şekilde yeni tasarım ve sayfalarla geri dönerken maalesef ki yaşananlar bizi ‘Ölürken Yazılan Tarih’ başlığını seçmeye zorladı.

Haziran sayısından

Yaşarken ölünen kara tarih

İlk sayının özel kapak konusu, Soma’da korkunç ihmaller sonucunda hayatını kaybeden 301 madencinin anısına hazırlandı. Kömür madenciliğinin üzerinde yaşadığımız topraklarda ve dünyada evrimi, kültür ve edebiyata etkisi, geçmişten günümüze kadar gelen geniş bir çerçevede, konunun uzmanları tarafından kaleme kalındı. Dosyanın kapanışıysa Sanayi Devriminin işçiler için en çetin dönemi olan 18. yüzyılda kömür madenlerine dair bir infografiyle yapılıyor.

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Özel ek: Fevkalade nüsha, yaşarken yazılan tarih

Yayınlanmayan derginin maceralı hikayesi de bu sayıyla beraber son buluyor. Temmuz ayının ilk günlerinde internette paylaşılan, aynı yılın sonlarına doğru Metis Yayınları’ndan kitap formatında yayımlanan ‘Yaşarken Yazılan Tarih’ sayısını, nihayet dergi baskısında bu sayımızın eki olarak okurlara sunuyoruz.