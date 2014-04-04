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Gezi eylemleriyle ilgili iki yeni dava daha açıldı, pamuk delil sayıldı

Gezi eylemleri ile ilgili açılan iki yeni davada 11 kişi gözaltına alındı

04 Nisan 2014 15:07

İstanbul'da, Gezi Parkı gösterileriyle ilgili iki yeni dava daha açıldı. Gezi Parkı'na müdahale edildiği gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçmek isteyen 11 kişiden, üzerlerinde baret ve pamuk çıkan iki kişinin de olduğu 11 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteriye Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılıktan dava açıldı.

Aynı suçtan açılan bir diğer davanın sanıkları ise 10 Eylül’de Hatay’da çatıdan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto edenlerin gözaltına alınmasını Kadıköy’de protesto ederken gözaltına alınan 13 kişi oldu. İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre,  İstanbul’da Gezi Parkı’na müdahale edildiği 16 Haziran 2013’te Üsküdar’da toplanan 6 bin kadar kişi, yürüyerek Avrupa Yakası’na geçmek için harekete geçti. Polis, gruba Altunizade ve Kısıklı’da iki kez müdahale etti. Grup içerisinden 11 kişi gözaltına alındı. Göstericilerden Oğuzhan Demir’in üzerinden bir baret, Alu Çuğ’un üzerinden pamuk ve sarı eldiven, iki kişinin üzerinden çakı çıktı. Ve 11 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre, yasalara aykırı gösteri düzenlemek ve bu gösteriye katılmak iddiası ve üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

Gözaltını protesto etme suçu

 

İkinci dava ise, 10 Eylül 2013’te Hatay’da Gezi Parkı gösterilerinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto eden 17 kişinin gözaltına alınmasını protesto için bir gösteri düzenleyenlere açıldı. İddianameye göre, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılan sonucu toplanan 6 bin kişi 11 Eylül’de Kadıköy’de gösteri yaptı. Bu grup içerisinden gözaltına alınan 13 kişi hakkında yine 2911 sayılı kanuna aykırılık iddiasıyla dava açıldı.

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