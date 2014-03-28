Amerika'da 'Gezi' fotoğrafına ödül

Boston’da kurulan National Press Photographers Association (NPPA, Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği), günümüzde görsel gazetecilik alanında kişi ve kurumları her yıl ödüllendiriyor. Uluslararası saygınlığa sahip olan birlik, tarihinde ilk kez Türkiye’den bir gazeteciyi de ödüllendirmiş oldu. AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç, 'haber' kategorisinde çektiği fotoğraflarla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Serkan Ocak’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Fransız haber ajansı AFP (Agence France Presse), Gezi Direnişi ile ilgili Amerikan basınında çıkan bazı fotoğraflardan bir seçki hazırlayarak yarışmaya başvurdu. AFP muhabiri Bülent Kılıç’ın fotoğrafları ‘haber’ kategorisinde üçüncü seçilirken aynı kategorinin birincisi The New York Times’tan Tyler Hicks oldu. Hicks ödülü, Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Westgate Alışveriş Merkezi’ne düzenlenen ve 67 kişinin öldüğü saldırıda çektiği fotoğrafla kazandı. İkinciliği ise Getty Images’ten Paula Bronstein, Filipinler’deki tayfun felaketi esnasında çektiği fotoğrafla elde etti.

Kılıç, Gezi Direnişi sırasında çektiği fotoğraflarla Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği yarışmada da ‘Yılın Foto Röportaj’ dalındaki birincisi seçilmişti. TFMD’nin ödüllerini açıklamasının ardından Vakıfbank ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), yarışmalardan desteğini çektiğini açıklamıştı. TFMD, Reuters’ten Osman Örsal’ın çektiği ve Gezi Direnişi’nin simgesi haline gelen ‘Kırmızılı Kadın’ fotoğrafını yılın basın fotoğrafı seçmişti.

Kazanan fotoğrafların tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://nppa.org/spotlight/65958