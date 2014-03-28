T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Dayanışması'ndan 'Gezi davası' savcı ve hakimleri için suç duyurusu

Taner Gören, Sami Yılmaztürk ve Tayfun Kahraman, Taksim Dayanışması'na hazırlanan iddianamenin ilk savcısı olan Nazmi Okumuş ile hakimler İslam Çiçek ve Mustafa Tok için HSYK'ya şikayette bulundu

28 Mart 2014 18:59

Taksim Dayanışması üyelerinden İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Taksim Dayanışması üyelerine yönelik hazırlanan iddianamenin ilk savcısı Nazmi Okumuş ile arama - el koyma kararlarını veren hâkimler İslam Çiçek ve Mustafa Tok'u Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikâyet etti.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, HSYK'ya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, savcı ve hakimlerin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haksız arama,  özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddia edildi.


'Görevlerini kötüye kullandılar'


Dilekçede ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluğun ifade özgürlüğünün toplu kullanımı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve adil yargılanma hakkı ile ilgili olarak hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ortaya koyduğu ölçütlere hem de Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına açıkça aykırı davranarak yurttaşlara şiddet uygulandığı, haksız yere gözaltına aldırdığı belirtildi. Dilekçede, Taksim Dayanışması üyelerinden Ali Çerkezoğlu, Mücella Yapıcı, Beyza Metin, Ender İmrek ve Haluk Atabeyoğlu'nun konut dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine neden olunduğu ifade edildi.

Dilekçede, adli kolluğun, kolluk amiri olan savcılık makamınca denetime tabi tutulmadığı gibi soruşturma dosyasını arama kararları için inceleyen hakimlerin hiçbir hukuka aykırılık tespit etmeyerek görevlerini açık olarak kötüye kullandıkları öne sürüldü.

ETİKETLER

taksim dayanışmasısavcıhakimgezi iddianamesihsykgezi parkışikayetsuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24