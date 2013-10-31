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Kültür-Sanat

Gezi Direnişi çizgi roman oldu: Ya ameliyatlı yerime gelseydi!

7 yıl aradan sonra çıkardığı çizgiromanında Kemal Gökhan Gürses, Gezi Direnişi'ni anlatıyor

31 Ekim 2013 21:24

 

Direnişler sırasında üretilen duvar yazılarından birisi olan 'ya ameliyatlı yerime gelseydi' sözü 'Postacı Yayınları'ndan çıkacak olan çizgi romanın adı oldu. 120 sayfalık çizgi roman, Gezi Direnişleri ekseninde iç içe geçmiş ve birbiriyle ilintili birkaç hikâyeden oluşuyor.
 

'Gezi'ye kadar eski kafalıydım'

 
Kitabın yazar ve çizeri olan Kemal Gökhan Gürses'in direniş sürerken kaleme aldığı ve önce facebook hesabında sonra da İz Dergisi’nde yayımlanan, “Özeleştiri” başlıklı yazısı da kitapta yer alıyor. Yazısında, mizahın bir bakış açısına dönüştüğü Gezi Direnişleri’ne dek “eski kafalı” biri olduğunu vurgulayan Gürses, “Geçmiş bir anda çok uzağımda kaldı. Eskidendi, sanki çok eskidendi bütün bu ben... Şimdi ne oldu? Çapulcular geldi. Ne Taksim’i yıktılar, ne Gezi Parkı’nı. Sadece benim ön yargılarımı yıktılar… Benim mesleğim karikatürcülüktü. Birkaç gün evvel tamamen bıraktım. Mizahın kendiliğinden gücüne maruz kaldım çünkü. Onu bu kadar güçlü kullanan kendi çocuklarımla tanıştım. Kendi çocuklarıma o kadar tepeden bakıyormuşum ki, zaten yakını görmeyen gözlerim iyice seçemez olmuş onların parlak tözünü” diyor. 
Hikayenin ana karakteri olan kör fotoğrafçı Hasan’ın söylediği, “Ben aslında kördüm. Gezi’de benim gözüm açıldı ağbi...” cümlesi etrafında gelişen olayları çizgilerle anlatan kitap 2 Kasım Cumartesi günü piyasaya çıkacak. Gürses de 8 Kasım 2013 Cuma günü saat 13.00’te Tüyap Kitap Fuarı'nda yapılacak imza günü etkinliğiyle okuruyla buluşacak.

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