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Gezi Direnişi çizgi roman oldu: Ya ameliyatlı yerime gelseydi!

31 Ekim 2013 21:32

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Ya ameliyatlı yerime gelseydigezidirenişKemal Gökhan Gürsesçizgiromankarükatür
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