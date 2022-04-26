Gezi Davası'ndaki AKP milletvekili aday adayı hâkimin eşi de FETÖ itirafçısıymış!

Gezi Parkı Davası'na bakan, AKP’den milletvekili aday adayı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hâkimlerinden Murat Bircan’ın eşinin Arzu Bircan’ın da FETÖ itirafçısı olduğu ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında, Arzu Bircan’ın 15 Temmuz darbe girişimden iki hafta sonra verdiği ifadede itiraflarda bulunduğunu yazdı.

Saymaz, “Bircan, itiraflarda bulunduğu halde 'müşteki-şikayetçi' sıfatıyla dinlenerek, hukuken korundu.” ifadesini kullandı.

Bafra Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığını kaydeden Arzu Bircan, şunları söyledi:

"Ablamın kayınpederi H.A., Said Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Ama 'Paralel Yapı' olarak adlandırılan kısmı ile hiç alakamız olmadı. Sağlık hizmetinde çalıştığım ve Bafralı olduğum için Bafra'yı ve camiayı iyi bilirim. Geçmişte cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Genelde bize sohbet yapanlar 'Abla' denilen, cemaatteki kişilerdi. Şu an Bafra Devlet Hastanesi'nde laborant G.G. önde gelen isimlerdendir. Eşi sağlık memuru E.G. de cemaat içerisindedir. Küçük kızı üniversitede okurken ev ablası idi. Hemşire S.R. ve eşi KOSGEB müdürü olan bey cemaatin içerisindedir."

"Ablamın kayınpederi H.A.'nın torunu Binbaşı H.M., açığa alınmıştır. Samsunludur. H.M.'nin kız kardeşi kapalıydı. H.M.'nin arkadaşıyla evlendi ve açıldı. Kendisi Türkçe öğretmenidir. İsmi G.'dir. G. hanımın eşini tanımıyorum ama ASELSAN'da F-16 projesinde görev yaptığını ve isminin 'K' olduğunu duydum. K., kod adı olabilir. 11-12 yaşında oğlu vardır. B kişi paralel yapının aktif elemanlarındandır."

Arzu Bircan, GATA'dan bir binbaşının, Bafra Belediyesi'ndeki bazı müdür ve çalışanların FETÖ'cü olduğunu iddia ederek, "Zaman gazetesi aboneliklerinin olduğunu posta kutusunda gördüğüm kadarıyla biliyorum" dedi.

Kuzeni ve eşi de AKP’den Danıştay'a geçmiş

Hâkim Murat Bircan'ın amcasının oğlu olan Adem Bircan'ın da kuzeni gibi AKP Bafra İlçe Örgütü'nde yöneticilik yaptığı, 2014'te avukatlıktan yargıya geçerek, Danıştay'a atandığı ortaya çıktı. 2016-2020 yıllarında Rekabet Kurulu üyesi olan Bircan, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bircan'ın eşi Safiye Bircan'ın da avukatlıktan yargıya geçtiği ve şu an Danıştay Tetkik Hakimi olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Gezi / 1637 gündür tutuklu Osman Kavala'nın davasına bakan üye hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bircan'ın aday adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz" sözleri de dikkat çekti. Avukatlar, yargı bağımsızlığı çiğnendiği için mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, Murat Bircan’ın davadan çekilmesi talebini reddetti.

TIKLAYIN | Gezi / Osman Kavala davasının hâkimi Murat Bircan AKP'den milletvekili aday adayı olmuş!

Murat Bircan kimdir?

1974 Samsun Bafra’da doğan Murat Bircan, orta öğrenimi 1992 yılında Bafra İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

2006 yılında ise Bafra Belediyesinde kurum avukatı olarak çalışmaya başladı 2013 yılından 2019 yılına kadar Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görevine devam etti.

24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde AKP’den Samsun Milletvekili aday adayı oldu.