Gezi Davası'ndaki AKP milletvekili aday adayı hâkimin eşi de FETÖ itirafçısıymış!

Gezi Parkı Davası'na bakan, AKP’den milletvekili aday adayı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hâkimlerinden Murat Bircan’ın eşinin Arzu Bircan’ın da FETÖ itirafçısı olduğu ortaya çıktı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında, Arzu Bircan’ın 15 Temmuz darbe girişimden iki hafta sonra verdiği ifadede itiraflarda bulunduğunu yazdı.
Saymaz, “Bircan, itiraflarda bulunduğu halde 'müşteki-şikayetçi' sıfatıyla dinlenerek, hukuken korundu.” ifadesini kullandı.
Bafra Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığını kaydeden Arzu Bircan, şunları söyledi:
"Ablamın kayınpederi H.A., Said Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Ama 'Paralel Yapı' olarak adlandırılan kısmı ile hiç alakamız olmadı. Sağlık hizmetinde çalıştığım ve Bafralı olduğum için Bafra'yı ve camiayı iyi bilirim. Geçmişte cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Genelde bize sohbet yapanlar 'Abla' denilen, cemaatteki kişilerdi. Şu an Bafra Devlet Hastanesi'nde laborant G.G. önde gelen isimlerdendir. Eşi sağlık memuru E.G. de cemaat içerisindedir. Küçük kızı üniversitede okurken ev ablası idi. Hemşire S.R. ve eşi KOSGEB müdürü olan bey cemaatin içerisindedir."
"Ablamın kayınpederi H.A.'nın torunu Binbaşı H.M., açığa alınmıştır. Samsunludur. H.M.'nin kız kardeşi kapalıydı. H.M.'nin arkadaşıyla evlendi ve açıldı. Kendisi Türkçe öğretmenidir. İsmi G.'dir. G. hanımın eşini tanımıyorum ama ASELSAN'da F-16 projesinde görev yaptığını ve isminin 'K' olduğunu duydum. K., kod adı olabilir. 11-12 yaşında oğlu vardır. B kişi paralel yapının aktif elemanlarındandır."
Arzu Bircan, GATA'dan bir binbaşının, Bafra Belediyesi'ndeki bazı müdür ve çalışanların FETÖ'cü olduğunu iddia ederek, "Zaman gazetesi aboneliklerinin olduğunu posta kutusunda gördüğüm kadarıyla biliyorum" dedi.
Kuzeni ve eşi de AKP’den Danıştay'a geçmiş
Hâkim Murat Bircan'ın amcasının oğlu olan Adem Bircan'ın da kuzeni gibi AKP Bafra İlçe Örgütü'nde yöneticilik yaptığı, 2014'te avukatlıktan yargıya geçerek, Danıştay'a atandığı ortaya çıktı. 2016-2020 yıllarında Rekabet Kurulu üyesi olan Bircan, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bircan'ın eşi Safiye Bircan'ın da avukatlıktan yargıya geçtiği ve şu an Danıştay Tetkik Hakimi olduğu öğrenildi.
Ne olmuştu?
Gezi / 1637 gündür tutuklu Osman Kavala'nın davasına bakan üye hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bircan'ın aday adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz" sözleri de dikkat çekti. Avukatlar, yargı bağımsızlığı çiğnendiği için mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, Murat Bircan’ın davadan çekilmesi talebini reddetti.
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Murat Bircan kimdir?
1974 Samsun Bafra’da doğan Murat Bircan, orta öğrenimi 1992 yılında Bafra İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.
2006 yılında ise Bafra Belediyesinde kurum avukatı olarak çalışmaya başladı 2013 yılından 2019 yılına kadar Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görevine devam etti.
24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde AKP’den Samsun Milletvekili aday adayı oldu.
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Gezi davası
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatına, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021'de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.
Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021'deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.
Öte yandan Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, 'örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.
Davalar verilen bozma kararlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.
21 Şubat'ta görülen duruşmada Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına karar verildi.
1638 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.
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