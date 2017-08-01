Getty Vakfı'ndan ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin korunması için destek

ABD'de ve dünya genelinde görsel sanatların daha iyi anlaşılmasını, korunmasını ve ilerleten kurumları ve bireyleri destekleyen Getty Vakfı'nın bir girişimi olan " Keeping It Modern", bu sene de 20'nci yüzyılda inşa edilmiş 12 binanın korunması için 1,66 milyon dolar yardım yapma kararı kaldı.

Arkitera.com'dan Emine Merdim Yılmaz'ın haberine göre, Vakıf tarafından 2014 yılından beri yapılmakta olan bağışlar kapsamında 22 farklı ülkede toplam 45 binanın korunması ve modern mimarlık mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapılmış.

Bu sene "Keeping It Modern" kapsamında seçilen binalar arasında Altuğ ve Behruz Çinici tarafından tasarlanan ODTÜ Mimarlık Fakültesi binası da var.

Seçilen diğer binalar ise şu şekilde:

-Coventry Cathedral, Coventry, İngiltere (Mimar: Sir Basil Spence)

-Boston City Hall, Boston, Massachusetts (Mimarlar: Kallmann, McKinnell, & Knowles)

-Sidi Harazem Thermal Bath Complex, Sidi Harazem, Fas (Mimar: Jean-François Zevaco)

-Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japonya (Mimar: Kenzo Tange)

-Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Sao Paolo, Brezilya (Mimar: Lina Bo Bardi)

-St Peter's Seminary, Glasgow, İskoçya (Mimarlar: Andy MacMillan ve Isi Metzstein)

-Government Museum and Art Gallery, Chandigarh, Hindistan (Mimar: Le Corbusier)

-Price Tower, Bartlesville, Oklahoma (Mimar: Frank Lloyd Wright)

Melnikov Evi, Moskova, Rusya (Mimar: Konstantin Melnikov)

-Dessau Bauhaus Binası Dessau, Almanya (Mimar: Walter Gropius)

-Stadio Flaminio, Roma, İtalya (Mimar: Pier Luigi Nervi)

"Keep It Modern" Hakkında

Tamamen uluslararası bir hibe girişimi olan "Keep It Modern" kapsamında dünyanın dört bir yanındaki kar amacı gütmeyen ve/veya hayır kurumlarına destek veriliyor.

Destek olunacak binaların önemli, kamuya ait ve halka açık bir işlevi yerine getirmeleri gerekiyor. Bireysel veya ticari mülkler için hibe desteği yapılmıyor. Yeniden inşa veya büyük ölçüde yeniden yapılandırılma üzerine odaklanan projeler inisiyatifin kapsamı dışına çıkıyor.

Getty Vakfı'nın yardım yapma kararı aldığı binaları görmek için tıklayın